ГАИТЕНОВ ВАЛЕРИАН МИХАЙЛОВИЧ

Окончил межевые классы Тифлисской военной прогимназии 20.8.1872 поступил в 2-е военное Константиновское училище. 7.8.1874 окончил училище по 1-му разряду и произведен в прапорщики с назначением в Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. 25.10.1875 произведен в подпоручики. Участник походов русских войск в Среднюю Азию в 1876–1880 гг. 7.3.1876 командирован в на восточное побережье Каспийского моря в г. Красноводск для заведования полевым дивизионом. 9.12.1876 произведен в поручики. 18.12.1878 произведен в штабс-капитаны. 3.2.1880 откомандирован к месту постоянной службы. 24.4.1888 произведен в капитаны за отличие по службе. 1.10.1897 произведен в подполковники с назначением командиром 1-й батареи Кавказского стрелкового артиллерийского дивизиона. 1.1.1898 назначен командиром 6-й батареи Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг. 12.7.1900 назначен в распоряжение командующего войсками Квантунской области. 24.10.1900 откомандирован к месту постоянной службы. 25.10.1903 произведен в полковники за боевые отличия (со старшинством с 14.9.1900). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 22.6.1904 назначен командиром 1-го дивизиона 35-й артиллерийской бригады. 28.5.1905 назначен командующим 10-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригадой. 23.8.1905 назначен командующим 3-й артиллерийской бригадой. 23.11.1905 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 26.11.1904) с утверждением командиром бригады. 4.12.1908 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 26.11.1908) с назначением начальником артиллерии 11-го армейского корпуса. 6.2.1910 назначен начальником артиллерии Гренадерского корпуса. 31.12.1913 назначен начальником Офицерской артиллерийской школы. Участник Первой мировой войны. 5.10.1914 назначен инспектором артиллерии Гренадерского корпуса. 4.3.1916 назначен инспектором артиллерии армий Северного фронта. 6.12.1916 произведен в генералы от артиллерии за боевые отличия. 23.4.1918 уволен со службы с 1.4.1918 с пенсией. После увольнения проживал в Царском Селе.

Семьи не имел.