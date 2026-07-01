Гаха (чеш. Hacha), Эмиль (12.07.1872, Бемиш-Швайниц, Австро-Венгрия ‒ 26.06.1945, Прага)

Га́ха (чеш. Hácha), Эмиль (12.07.1872, Бемиш-Швайниц, Австро-Венгрия — 26.06.1945, Прага) — чешский политический деятель, президент Чехо­словакии и созданного немецкими фашистами Протектората Богемии и Моравии. Получил юридическое образование , доктор права, специалист по международному праву. В 1925—1938 — президент Верховного административного суда . После Мюнхенского соглашения 1938 и ухода в отставку президента Э. Бенеша — с 30 ноября 1938 президент Чехословакии. 15 марта 1939 совместно с министром иностранных дел Я. Хвалковским подписал в Берлине акт о ликвидации независимости Чехословакии. Получил от парламента чрезвычайные полномочия для ведения переговоров с А. Гитлером. Вручил фюреру заявление о преданности чешского правительства рейху. После оккупации Чехословакии был назначен президентом Протектората Богемии и Моравии. После освобождения Чехословакии войсками Красной армии был арестован 16 мая 1945 и привлечен к суду как военный преступник. В ожидании суда умер в заключении в пражской тюрьме. Лит.: Шубин А. В. Мир на краю бездны. М., 2004; Энциклопедия Третьего рейха. М., 1996. А. И. Свиридонова.