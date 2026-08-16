ГАГИЕВ ГИРИХАН АЮПОВИЧ
ГАГИЕВ ГИРИХАН АЮПОВИЧ - ингушский поэт.
Пишет на ингушском и русском языках. Родился в депортации; в 1957 году вернулся в Ингушетию. Окончил Чечено-Ингушский государственный университет (1975 год). Литературный дебют - стихи на русском языке (1964 год). Автор поэтических сборников: «Тополя в цвету» (1969 год), «Под солнцем» («Маьлха кIала», 1971 год), «Благопожелание» («Ловца», 1978 год), «Главное» («Керттердар», 1983 год), «Утренние деревья» (1988 год), «Молитва родному краю» (2001 год), «С тобой» (2001 год) и другие; стихов для детей. Трагические темы войны, судьбы Ингушетии и Кавказа разрабатываются в творчестве Гагиева с 1992 года (цикл стихов «Ингушетия в огне», 1992 год, русский язык). Переводил на ингушский язык поэзию П. Неруды, А.С. Пушкина, К.Ш. Кулиева и других. Стихотворения Гагиева переведены на многие иностранные языки.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 3 т. Нальчик, 2002 год.