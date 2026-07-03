Гагарин Юрий Алексеевич (09.03.1934, Клушино, Гжатский р-н, Западная обл. ‒ 27.03.1968, с. Новосёлово, Владимир-ская обл.)

Гага́рин Юрий Алексеевич (09.03.1934, Клушино, Гжатский р-н, Западная обл. — 27.03.1968, с. Новосёлово, Владимирская обл.) — советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза, первый человек, совершивший орбитальный космический полет. Окончил Люберецкое ремесленное училище (1951), школу рабочей молодежи (1951), Саратовский индустриальный техникум (1955), 1-е Чкаловское военно-авиационное училище в Оренбурге (1957). Служил в Заполярье. В 1960 был зачислен в отряд космонавтов. 12 апреля 1961 на космическом корабле «Восток», созданном в опытно-конструкторском бюро под руковод­ством С. П. Королева, стартовал с космодрома Байконур и совершил первый космический полет, облетев земной шар за 108 минут и благополучно вернувшись на Землю. Герой Советского Союза. В 1961—1968 учился в Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. С 1964 заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, командир отряда космонавтов. Депутат Верховного совета, член ЦК ВЛКСМ. Погиб во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Именем Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны; его родной город (Гжатск) переименован в Гагарин. Соч.: Дорога в космос. Записки летчика-космонавта СССР. М., 1961; Психология и космос. М., 1968, 1976. Лит.: Ковешников Ю. Уроки Юрия Гагарина. Л., 1984; Данилкин Л. А. Юрий Гагарин. М., 2011; Гагарина А. Т., Копылова Т. А. Юрий Гагарин: глазами матери. М., 2011. А. И. Свиридонова.