ГАГАРИН МАТВЕЙ ПЕТРОВИЧ

О ранних годах жизни Матвея Петровича Гагарина сохранилось мало сведений. Родился он около 1659 г. Происходил из княжеской семьи Гагариных. С 1686 г. был внесен в боярские книги как стольник. В 1691 – 1693 гг. – товарищ иркутского воеводы.

Государственная служба

В 1693 – 1695 гг. исполнял обязанности нерчинского воеводы. В 1695 г. отозван в Москву. По всей видимости, до столицы дошли слухи о злоупотреблениях сибирских воевод Гагариных в ходе торговли с Китаем. По одной из версий, Г. организовал нелегальную торговлю с Китаем, при этом не платя пошлин. В 1700 г. Г. оказался под следствием за неуплату комиссионных торговцу, у которого были приобретены драгоценные камни в Китае. Однако уже в 1701 г. Петр I передал в ведение Г. контроль за сооружением шлюзов. При это расследование по Нерчинску продолжалось.

Г. оказался вовлечен в гидротехнические работы по соединению Волги и Невы и в Вышнем Волочке. Здесь он трудился вместе с братом Василием. Когда работа над шлюзами подошла к концу и была высоко оценена монархом, Г. получил должность главы Сибирского приказа.

С мая 1707 г. – комендант Москвы. На этом посту Г. занимался укреплением Кремля и Китай-города, чтобы отразить в случае необходимости нападение шведов. В 1708 – 1709 гг. руководил размещением шведских военнопленных, а также руководил приемом пленных на русскую службу.

Государственная служба принесла Г. немалый доход. Он превратился в одного из богатейших людей России.

Сибирский губернатор

С созданием нового административного деления России и введением губерний Г. был назначен на должность сибирского губернатора. Официально вступил в должность 6 марта 1711 г.

Среди шагов губернатора на своем посту – рост сбора налогов, набор рекрутов, развитие дипломатических отношений с восточными государствами. При Г. были организованы раскопки курганов у Тобола, Иртыша, Енисея. В 1717 г. вышел приказ Г. о сдаче в казну золотых и серебряных вещей, которые были обнаружены во время раскопок.

В 1712 г. после визита в Москву Г. отправился в Тобольск. Здесь он приступил к строительству каменного кремля. Архитертором был С.У. Ремезов. На строительстве трудились пленные шведы. При Г. в Тобольске построили первые мостовые.

В конце 1713 г. Г. дали разрешение побывать в Санкт-Петербурге.

В 1714 г. по приказу царя Г. переправил пленных шведов в Охотск, где они занялись строительством морских судов. В результате было создано водное сообщение Охотск – Камчатка.

Следственное дело

В 1714 г. на имя царя подали жалобу на Г. Суть жалобы заключалась в том, что губернатор допускал до торговли с Китаем только «своих», обогащаясь от этого сотрудничества. В ответ Петр I потребовал от Г. отправить из Сибири всех своих родственников и друзей.

В 1715 г. Г. был вызван в Санкт-Петербург. Расследовались причины низких поступлений платежей из Сибири. Все это время Г. находился в Сибири. В 1718 г. он прибыл в Санкт-Петербург как член Верховного суда по делу царевича Алексея Петровича.

Средства в размере 215 тыс. руб. Г. в казну вернул, но губерния оставалась должна еще 300 тыс. руб.

Последние годы жизни

11 января 1719 г. последовала отставка Г. с поста сибирского губернатора, а его самого стали держать под стражей. 17 февраля 1721 г. последовал указ о допросах с пристрастием людей Г. и о конфискации всех пожалованных Г. деревень.

11 марта 1721 г. на допрос был вызван Г, а уже 14 марта было принято решение о казни Г., которое привели в исполнение 16 марта. Труп повешенного Г. висел на площади более 7 месяцев.

семья

Супруга – Евдокия Степановна Траханиотова. Дети – Мария, Алексей, дочь (имя?).