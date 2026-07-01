ГАФУРОВ БОБОДЖАН ГАФУРОВИЧ

ГАФУРОВ БОБОДЖАН ГАФУРОВИЧ - вос­то­ко­вед и государственный дея­тель СССР, академик Академии Наук Таджикская ССР (1950 год), академик Академии Наук СССР (1968 год).

В 1935 году окон­чил Все­со­юз­ный ком­му­ни­стический институт жур­на­ли­сти­ки. В 1941-1944 годы сек­ре­тарь ЦК КП(б) Тад­жи­ки­ста­на по про­па­ган­де, в 1944-1946 годы 2-й сек­ре­тарь, в 1946-1956 годах 1-й сек­ре­тарь ЦК КП Тад­жи­ки­ста­на. Член ЦК КПСС (1952-1961 годы), депутат ВС СССР (1946-1962, 1966-1970 годы). С 1956 года ди­рек­тор Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР в Мо­ск­ве. С име­нем Гафурова свя­за­на ак­ти­ви­за­ция дея­тель­но­сти института, став­ше­го ве­ду­щим цен­тром нау­ки о Вос­то­ке. Ав­тор ра­бот по ис­то­рии Тад­жи­ки­ста­на, в том числе фун­даментальной мо­но­гра­фии «Тад­жи­ки» (1972 год). На­гра­ж­дён 6 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Сочинения:

Ис­то­рия тад­жик­ско­го на­ро­да. 4-е изд. М., 1963;

Ку­шан­ская эпо­ха и ми­ро­вая ци­ви­ли­за­ция. М., 1968;

Избранные тру­ды. М., 1985.

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