ГАФУРОВ БОБОДЖАН ГАФУРОВИЧ
ГАФУРОВ БОБОДЖАН ГАФУРОВИЧ - востоковед и государственный деятель СССР, академик Академии Наук Таджикская ССР (1950 год), академик Академии Наук СССР (1968 год).
В 1935 году окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики. В 1941-1944 годы секретарь ЦК КП(б) Таджикистана по пропаганде, в 1944-1946 годы 2-й секретарь, в 1946-1956 годах 1-й секретарь ЦК КП Таджикистана. Член ЦК КПСС (1952-1961 годы), депутат ВС СССР (1946-1962, 1966-1970 годы). С 1956 года директор Института востоковедения АН СССР в Москве. С именем Гафурова связана активизация деятельности института, ставшего ведущим центром науки о Востоке. Автор работ по истории Таджикистана, в том числе фундаментальной монографии «Таджики» (1972 год). Награждён 6 орденами Ленина.
Сочинения:
История таджикского народа. 4-е изд. М., 1963;
Кушанская эпоха и мировая цивилизация. М., 1968;
Избранные труды. М., 1985.
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