ГАФУРИ ФРАНКИНО

ГАФУРИ ФРАНКИНО - итальянский музыкальный теоретик, композитор .

С 1484 года ру­ко­во­ди­тель ка­пел­лы Ми­лан­ско­го со­бо­ра. Был дру­жен с Ле­о­нар­до да Вин­чи, И. Тинк­то­ри­сом. Ав­тор месс и мо­те­тов, около 15 трак­та­тов о му­зы­ке (на латинском и итальянском язы­ках), где рас­смат­ри­ва­ют­ся во­про­сы оп­ре­де­ле­ния, про­ис­хо­ж­де­ния, клас­си­фи­ка­ции му­зы­ки , уче­ние о кон­тра­пунк­те, музыкальной про­пор­ции (чи­сло­вые от­но­ше­ния как ос­но­ва ин­тер­ва­лов), кон­со­нан­сы , рит­ми­ка, но­та­ция и др.

Нот­ные издания:

Collected musical works / Ed. L. Finscher. Roma, 1955-1960. Vol. 1-2 (Corpus mensurabilis musicae, X).

Сочинения:

Theorica musicae... Mil., 1492. Firenze, 2005;

Practica musicae... Mil., 1496. Bologna, 1972;

De harmonia musicorum instrumentorum opus. Mil., 1518. Bologna, 1972.

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