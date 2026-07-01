Гаджи Магомед эфенди Рамазанов (Штульский), шейх (1855, Штул Курахского р-на Дагестана ‒ 1930)

Гаджи́ Магоме́д эфенди Рамазанов (Штульский), шейх (1855, Штул Курахского р-на Дагестана — 1930) — религиозный деятель Дагестана, организатор восстания 1930 в Южн. Дагестане против советской власти. По национальности лезгин. Имел трех жен и семеро детей. Пользовался авторитетом в Южн. Дагестане как религиозный деятель. Часто посещал Баку и Махачкалу. В 1929 был арестован, но освобожден после двухмесячного заключения.

Писал листовки против коллективизации, а его сторонники вели антиколхозную агитацию и готовили вооруженное сопротивление, надеясь на поддержку Чечни. Г. М. встал во главе восстания местного населения против насильственной коллективизации. Выступление началось 26 апреля 1930. 27 апреля был убит секретарь райкома партии и сотрудник уголовного розыска. На первоначальном этапе Г. М. участия в вооруженной борьбе не принимал. Но когда восстание охватило все населенные пункты Курахского р-на и значительную часть Табасаранского р-на, встал во главе 3000 восставших. Социальный состав повстанцев — крестьяне, духовенство , низовые партийные и советские работники.

Восставшие были плохо вооружены, не имели опыта боевых действий, не получили помощь из Чечни. А против них были брошены регулярные воинские соединения. 2—3 мая выступление было подавлено. Г. М. с небольшой группой руководителей восстания скрылся в Курахских лесах. 12 мая 1930 он выразил готовность сдаться Дагестанскому ОГПУ на условиях прекращения преследований мусульманской религии, отказа советской власти от обобществления личного имущества и скота населения, установления всеобщего избирательного права, прекращения массовых арестов и освобождения «невинно заключенных». По сути это была программа демократизации советской власти, отказа от проведения насильственной коллективизации и массовых репрессий. 29 ноября 1930 за организацию вооруженного восстания с целью свержения советской власти был приговорен к расстрелу с конфискацией имущества.

Лит.: Гаджи Магомед Эфенди Штульский. М., 2013. Ю. Ю. Иерусалимский.