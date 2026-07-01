ГАДАЛОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ

Ранние годы

Иван Герасимович родился в 1840 г. в дер. Рябинкина Ковровского уезда Владимирской губернии. Это была княжеское имение, принадлежавшее Шаховскому. Отец Г. – крепостной, сумел выкупиться и организовать торговлю.

Г. прошел обучение у сельского дьячка. В возрасте тринадцати лет Г. отправился в Сибирь для организации торговли различными товарами. Здесь Г. записался как купец 1-й гильдии из Канска. Обосновался в Красноярске.

Торговая деятельность

Г. был собственником магазинов в Канске, Енисейске, Томске и Красноярске. Специализировался на продаже бакалеи, галантереи, мануфактуры. В конце 1890-х гг. Г. перенес свою главную контору в Москву. К 1900 г. в собственности Г. были 14 магазинов в Томске, Красноярске, Енисейске и других городах Сибири.

С 1895 г. – совладелец товарищества «Технико-промышленное бюро и К° для электрического освещения в Томске». Общество занималось строительством и эксплуатацией томской электростанции.

Успешная торговля позволила Г. получить звание потомственного почетного гражданина. С 1897 г. – статский советник.

Общественная деятельность и благотворительность

В 1860-е гг. Г. исполнял должность Канского городского головы, в 1894 – 1897 гг. – гласный Томской городской думы. Староста домовой казанской церкви Императорского Томского университета. Член комитета по постройке томского Троицкого кафедрального собора.

В разные годы исполнял обязанности в составе различных обществ. Член Восточно-Сибирского отдела Императорского РГО, член Палестинского общества, почетный член Императорского человеколюбивого общества, пожизненный член Общества Красного Креста, член-соревнователь Томского общества взаимного вспоможения приказчиков.

Активно жертвовал на благотворительность. На его средства строились школы, церкви, богадельни, дома трудолюбия и ночлежные дома. В 1898 г. выделил три тыс. руб. на сооружение деревянной церкви во имя Иоанна Лествичника в Томске.

Умер Г. 16 августа 1907 г. в Москве.

Семья

Г. был женат два раза. Вторая супруга – Мария Егоровна Шульц. Дети от двух браков: Иннокентий, Петр, Елизавета, Герасим.