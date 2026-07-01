ГАД

ГАД - седьмой cын ветхозаветного патриарха Иакова от Зелфы, служанки его жены Лии, и родоначальник одноименного колена .

Этимология его имени неясна. Одни исследователи считают его производным от корня "срезать, подрезать", другие следуют за его истолкованием, основанным на переводе игры слов в еврейском тексте Библии: имени Гад и понятия удача, счастье. «И сказала Лия: прибавилось [в МТ и LXX буквально - на удачу, на счастье]. И нарекла ему имя: Гад» (Быт 30. 11). Имя Гад используется в качестве теофорного элемента в ряде западносемитских личных имен и, возможно, обозначало ханаанское божество (Ис 65. 11; ср.: Нав 12. 7; 15. 27, 37).

В благословениях патриархов (Быт 49. 19) Иакова и Моисея (Втор 33. 20) подчеркивается и восхваляется воинственный характер колена Гада. О воинах из колена Гада говорится, что они имеют «лица львиные… и… быстры, как серны на горах» (1 Пар 12. 8). Колено Гада состояло из 7 больших семей, названных в честь 7 сыновей Гада (Числ 26. 15-17). Наиболее полное описание территории колена Гада основано на книге Иисуса Навина (13. 24-28; 20.8; 21. 38-39). Во время завоевания земли обетованной колено Гада (вместе с Рувимовым и половиной Манасиева) получило в удел плодородные земли на пастбищах восточнее реки Иордан, заселив область Галаада (Числ 32; Втор 3. 12-20; Нав 1.12-18; 22. 1 сл.). На юге земли колена Гада граничили с территорией, принадлежавшей колену Рувима, на севере - Манасии. В одном из древних текстов ВЗ, в Песне Деворы, на месте колена Гада рядом с коленом Рувима упомянут Галаад (Суд 5. 16-17). Вероятно, в древнейший период колено Гада еще не рассматривалось отдельно от колена Рувима. Среди списка городов для левитов (Нав 21) колену Гада приписывается некоторое количество северных городов, а также Есевон - прежний центр колена Рувима, что указывает на распространение колена Гада дальше на север, ближе к Иорданской долине. Есевон оставался во владении колена Гада, вероятно, до VIII века до Рождества Христова (Иер 49. 1-3). Со временем границы территории, где проживали люди из рода, менялись, они продвигались к северо-западу от Васана (1 Пар 5.11, 3 Цар 22. 3).

Согласно основному списку городов, к колену Гада принадлежали 4 крупных города: Дивон, Атароф, Ароер, Атароф-Шофан (Числ 32. 33-38). Первоначально колено Гада было сосредоточено вокруг Дивона (смотрите его именование в Числ 33. 45). В период монархии Заиорданье было известно как «страна Гадова и Галаадская» (1 Цар 13. 7; ср. 2 Цар 24. 5-6), а территория колена Гада относилась к Северному царству. На протяжении истории колено Гада регулярно участвовало в войнах с арамеями, моавитянами, аммонитянами, кедмонеями, агарянами и другими кочевыми племенами. В 10-й строке надписи моавитского царя Меши (IX века до Рождества Христова) сообщается, что «люди Гада жили в земле Атарота извечно». Это подтверждается библейскими свидетельствами (Числ 32. 3, 34; Суд 11. 26). Меша захватил Дивон и сделал его царской резиденцией (ср. Ис 15. 2). В кумранском документе 4Qsama содержатся дополнительные стихи из 1 Цар 11, которые сообщают о жестоком притеснении аммонитским царем Нахашем колен Гада и Рувима. В IX веке царь Дамаска Азаил захватил территорию колена Гада (4 Цар 10. 32-33). В Библии отмечается роль колена Гада в поддержке царя Саула и его потомков (1 Цар 31.11-13; 2 Цар 2. 8-9; 9. 3-13), но впоследствии подобную военную помощь представители колена оказали царю Давиду, поддержав его в войне с Авессаломом (2 Цар 17. 24-29; 19. 33; 3 Цар 4. 13). В 732 году до Рождества Христова территория колена Гада была опустошена Тиглатпаласаром III (4 Цар 15. 29), а затем захвачена аммонитянами (Иер. 49. 1-6).

Из колена Гада происходил пророк Илия (3 Цар 17. 1; Берешит Рабба 71. 8). В Талмуде сказано, что имя Гад знаменовало чудо манны (Шемот Рабба 1. 5). Согласно апокрифическому «Завещанию 12 патриархов»: «Гаду дано погубить разбойничьи толпы, наступающие на Израиль» (5. 5). Святейший Кирилл Александрийский, опираясь на чтение Быт 49. 19 в переводе LXX: «Гад: испытание, он искусит его», полагал, что Гад знаменует собой искушающих Христа фарисеев. Упомянутое в Апокалипсисе колено Гада (Откр 7. 5), по мнению святейшего Андрея Кесарийского, обозначает тех, кто «увенчан перенесением искушений по примеру Иова».

Иллюстрация:

Патриарх Гад. Икона. 1560-1570 гг. (частное собрание В.А. Бондаренко. Москва). Архив ПЭ.

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