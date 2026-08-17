Габсбурги (нем. Habsburger)

Га́бсбурги (нем. Habsburger) — династия правителей в Австрии (1282—1918), Венгрии (1437—1439, 1445—1457, 1526—1918), Испании (1516—1700), Мексики (1864—1867), Модены (1814—1859), Неаполитан­ского королевства (1516—1735), Пармы (1814—1847), Португалии (1580—1640), Священной Римской империи (1438—1742, 1745—1806), Тосканы (1790—1859), Трансильвании (1690—1867), Хорватии (1437—1439, 1445—1457, 1526—1918), Чехии (1306—1307, 1437—1439, 1453—1457, 1526—1618, 1621—1918). Одно из первых упоминаний Г. относится к X в.: их владения находились в Юго-Зап. Германии. Вероятно происхождение из Эльзаса. В 1273 Рудольф I Г. (1218—1291) был избран королем Германии. Он подчинил себе герцогства Австрию, Крайну и Штирию, присоединил Чехию и Моравию, заложив основы центрально-европейской монархии Г. В XIV в. владения Г. были расширены за счет Каринтии и Тироля. В 1379 земли Г. были разделены между потомками Рудольфа IV, что привело к падению влияния династии в Европе. Эрцгерцог Максимилиан Австрийский (1459—1519) сумел вновь объединить все территории Г. под своей властью, а в 1508 стал императором Священной Римской империи под именем Максимилиан I. Благодаря его удачной династической политике под власть Г. перешли Испания, Нидерланды, Франш-Конте (см. Бургундия). Обширные владения создали предпосылки для появления идеи «универсальной монархии», активным проводником которой был император Карл V (1500—1558). В XVI в. дом Г. разделился на испанскую и австрийскую ветви. Испанский дом достиг своего наивысшего могущества при Филиппе II (1527—1598). Г. были решительными противниками Реформации, инициаторами Контрреформации. Тридцатилетняя война 1618—1648 подорвала их европейское могущество. Мужская линия испанских Г. прервалась в 1700, австрийских — в 1740. В соответствии с Прагматической санкцией 1713, передача наследства стала возможна по женской линии, что позволило взойти на австрийский трон Марии Терезии (1717—1780). Австрийская линия благодаря династическому союзу с Лотарингским домом обрела имя Г.-Лотарингских. Австрийские Г. были активными проводниками идей Просвещения, провели ряд реформ в духе «просвещенного абсолютизма». В 1806 последний император Священной Римской империи Франц II Г. в ходе Наполеоновских войн (см. Наполеон I Бонапарт) был вынужден отречься от престола. Под именем Франца I он стал основателем Австрийской империи, превратившейся в 1867—1868 в дуалистическую Австро-Венгрию. Во второй половине XIX в. Г. проиграли Гогенцоллернам в претензиях на главенство в объединении Германии. Участвовали в Трой­ственном союзе 1882. По итогам Первой мировой войны были вынуждены отречься от престола. Официально последним императором из дома Г. считается Карл I (1887—1922).

Лит.: Heimann H.-D. Die Habsburger — Dynastie und Kaiserreiche. München, 2006; Bogdan H. Histoire des Habsbourg: des origines à nos jours. Paris, 2005; Gies McGuigan D. Familie Habsburg 1273 bis 1918. Glanz und Elend eines Herrscherhauses. Berlin, 2003; Erbe M. Die Habsburger (1493—1918). Eine Dynastie im Reich und in Europa. Stuttgart, 2000; Wandruszka A. Das Haus Habsburg. Die Geschichte einer europäischen Dynastie. Wien, 1989. А. В. Лазарева.