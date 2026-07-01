ГАБРИЕЛЬ ЖАК АНЖ
ГАБРИЕЛЬ ЖАК АНЖ - французский архитектор и градостроитель.
Представитель династии архитекторов (в 6-м поколении). Учился у своего отца - Жака Габриеля (1667 или 1666 - 1742 годы) - придворного архитектора (мастер стиля рококо). С 1728 года член, с 1742 года директор Королевской академии архитектуры (возглавлял её до конца жизни). Носил звание Первого архитектора Людовика XV. Работал в утончённом стиле рококо над переустройством интерьеров королевских резиденций в Версале, Фонтенбло, Компьене и Шуази, также занимался проектами их расширения и обновления фасадов. В процессе создания великолепного Оперного театра в Версале (1748-1770 годы) совершил переход к стилистике классицизма. Его шедевром стал дворец Малый Трианон в Версале (1762-1764 годы), возведённый для маркизы де Помпадур в ордерных формах, вдохновлённых представлениями о простоте и совершенстве греческой античной архитектуры. Крупнейшее произведение Габриеля - комплекс построек Военной школы на Марсовом поле в Париже (1750-1773 годы).
В 1753-1766 годах Габриель создал ансамбль площади Людовика XV в Париже (ныне площадь Согласия). Пространство площади с конным памятником королю в центре, открытое на 3 стороны, было окружено широкими рвами, ограждёнными монументальными балюстрадами (не сохранились); её северную сторону организуют 2 одинаковых дворцовых фасада с колонными лоджиями (сходная схема применена К. И. Росси при проектировании зданий Сената и Синода в Санкт-Петербурге).
Творчество Габриеля оказало влияние на формирование стилистических особенностей русского классицизма, в т. ч. в произведениях В. И. Баженова, И. Е. Старова, Н. Н. Леграна.