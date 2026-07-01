ГАБРИЕЛЬ ЖАК АНЖ

ГАБРИЕЛЬ ЖАК АНЖ - французский архитектор и градостроитель.

Пред­ста­ви­тель ди­на­стии ар­хи­тек­то­ров (в 6-м по­ко­ле­нии). Учил­ся у сво­его от­ца - Жа­ка Габ­рие­ля (1667 или 1666 - 1742 годы) - при­двор­но­го ар­хи­тек­то­ра (мас­тер сти­ля ро­ко­ко). С 1728 года член, с 1742 года ди­рек­тор Ко­ро­лев­ской ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры (воз­глав­лял её до кон­ца жиз­ни). Но­сил зва­ние Пер­во­го ар­хи­тек­то­ра Лю­до­ви­ка XV . Ра­бо­тал в утон­чён­ном сти­ле ро­ко­ко над пе­ре­уст­рой­ст­вом ин­терь­е­ров ко­ро­лев­ских ре­зи­ден­ций в Вер­са­ле, Фон­тенб­ло, Ком­пь­е­не и Шуа­зи, так­же за­ни­мал­ся про­ек­та­ми их рас­ши­ре­ния и об­нов­ле­ния фа­са­дов. В про­цес­се соз­да­ния ве­ли­ко­леп­но­го Опер­но­го те­ат­ра в Вер­са­ле (1748-1770 годы) со­вер­шил пе­ре­ход к сти­ли­сти­ке клас­си­циз­ма . Его ше­дев­ром стал дво­рец Ма­лый Триа­нон в Вер­са­ле (1762-1764 годы), воз­ве­дён­ный для мар­ки­зы де Пом­па­дур в ор­дер­ных фор­мах, вдох­нов­лён­ных пред­став­ле­ния­ми о про­сто­те и со­вер­шен­ст­ве греческой ан­тич­ной ар­хи­тек­ту­ры. Круп­ней­шее про­из­ве­де­ние Габриеля - ком­плекс по­стро­ек Во­енной шко­лы на Мар­со­вом по­ле в Па­ри­же (1750-1773 годы).

В 1753-1766 годах Габриель соз­дал ан­самбль площади Лю­до­ви­ка XV в Па­ри­же (ны­не площадь Со­гла­сия). Про­стран­ст­во пло­ща­ди с кон­ным па­мят­ни­ком ко­ро­лю в цен­тре, от­кры­тое на 3 сто­ро­ны, бы­ло ок­ру­же­но ши­ро­ки­ми рва­ми, ог­ра­ж­дён­ны­ми мо­ну­мен­таль­ны­ми ба­лю­ст­ра­да­ми (не со­хра­ни­лись); её северную сто­ро­ну ор­га­ни­зу­ют 2 оди­на­ко­вых двор­цо­вых фа­са­да с ко­лон­ны­ми лод­жия­ми (сход­ная схе­ма при­ме­не­на К. И. Рос­си при про­ек­ти­ро­ва­нии зда­ний Се­на­та и Си­но­да в Санкт-Пе­тер­бур­ге).

Твор­че­ст­во Габриеля ока­за­ло влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние сти­ли­стических осо­бен­но­стей русского клас­си­циз­ма, в т. ч. в про­из­ве­де­ниях В. И. Ба­же­но­ва, И. Е. Ста­ро­ва, Н. Н. Ле­гра­на.

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