ГАБДРАХМАНОВ ПАВЕЛ ШАВКАТОВИЧ

Родился в 1953 г. В 1976 г. окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Демографическое развитие крестьянства Северной Франции в раннесредневековой период (по актовым материалам VIII-XI вв.)».

Работает старшим научным сотрудником Центра «История частной жизни и повседневности» Института всеобщей истории РАН

Учитель : Ю.Л.Бессмертный

Сфера научных интересов : Историческая демография, история семьи и родства, антропонимика, генеалогии алтарных трибутариев в средневековой Фландрии и Северной Франции.

Сочинения : Средневековые крестьяне и их семьи. Демографическое исследование французской деревни в VII – XI вв. (по данным грамот). М.: Памятники исторической мысли, 1996.

Странный средневековый свиток. Загадки описания алтарных трибутариев в аббатстве св. Петра в Генте XIII века. Кн. I. М.: ИВИ РАН, 2012.

Путешествие по средневековому свитку. (Опыт «прочтения пространства» описи грамот об алтарных трибутариях аббатства св. Петра в Генте середины 30х годов XIII в.) // Пространство рукописи. От формы внешней к форме внутренней. Материалы конф. / Под ред. О.И.Тогоевой и И.Н.Данилевскиого. М.: ИВИ РАН, 2010. С.166-186.

Образы власти в зеркале антропонимии алтарных трибутариев Фландрии XII-XIII вв. // Образ и власть. Очерки потестарной имагологии / Отв. ред. М.А.Бойцов, Ф.Б.Успенский. СПб.: Алетейя, 2010. С.74-80.

XII век в «антропонимической революции» на территории средневековой Фландрии // Средние века. Вып.74 (3/4). М., 2013. С.78-89 + Электронный научно-образовательный журнал «История». М.: ИВИ РАН, 2012. № 2(10). С.1-2

Родословные алтарных трибутариев аббатства св. Петра в Генте между текстами грамот и регистра // От текста к реальности: (Не)возможности исторических реконструкций. Сб. статей. / Под. ред. О.И.Тогоевой и И.Н.Данилевского. М.: ИВИ РАН, 2012. С.71-111 + Электронный научно-образовательный журнал «История». М.: ИВИ РАН, 2013. № 6(22). С.15

Время в родословных описаниях алтарных трибутариев XII – XIII веков из аббатства св. Петра в Генте // Ретроспективная информация источников: Образы и реальность. Сб. статей / Под ред. О. И. Тогоевой и И. Н. Данилевского. М.: ИВИ РАН, 2013. С.35-53

«Тронки – двойники» в регистре алтарных трибутариев аббатства св. Петра в Генте XIII века. // Человек читающий. Между реальностью и текстом источника. М., 2011. С. 23-58.