ГААГСКИЙ ДОГОВОР 1794 ГОДА
ГААГСКИЙ ДОГОВОР 1794 ГОДА - договор об активизации военных действий Пруссии против войск революционной Франции на территории Австрийских Нидерландов.
Заключён в Гааге 19 апреля между Великобританией и Нидерландами, с одной стороны, и Пруссией - с другой. Пруссия обязалась выставить против Франции войска численностью до 62,4 тысяч человек. Великобритания и Нидерланды получили право решать, где эти войска должны использоваться, а также распоряжаться плодами победы, которая могла быть достигнута Пруссией. В порядке компенсации за использование прусских войск Великобритания обязалась выплачивать Пруссии ежемесячно 50 тысяч фунтов стерлингов, кроме того, единовременно выплатить 300 тысяч фунтов стерлингов, к моменту возвращения войск - ещё 100 тысяч фунтов стерлингов и дополнительно - по 1 фунтов стерлингов 12 шиллингов на одного человека. Однако Пруссия двинула войска не в Австрийские Нидерланды, а в Польшу на подавление восстания под руководством Т. Костюшко. Осенью 1794 гоа британское правительство, безрезультатно затратившее крупные средства, прекратило выплату субсидий и денонсировало Гаагский договор.