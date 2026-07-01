ГААГСКИЙ ДОГОВОР 1794 ГОДА

ГААГСКИЙ ДОГОВОР 1794 ГОДА - договор об ак­ти­ви­за­ции во­енных дей­ст­вий Прус­сии про­тив войск ре­во­люционной Фран­ции на тер­ри­то­рии Австрийских Ни­дер­лан­дов.

За­клю­чён в Гаа­ге 19 апреля ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ни­дер­лан­да­ми, с од­ной сто­ро­ны, и Прус­си­ей - с дру­гой. Прус­сия обя­за­лась вы­ста­вить про­тив Фран­ции вой­ска чис­лен­но­стью до 62,4 тысяч человек. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ни­дер­лан­ды по­лу­чи­ли пра­во ре­шать, где эти вой­ска долж­ны ис­поль­зо­вать­ся, а так­же рас­по­ря­жать­ся пло­да­ми по­бе­ды, ко­то­рая мог­ла быть дос­тиг­ну­та Прус­си­ей. В по­ряд­ке ком­пен­са­ции за ис­поль­зо­ва­ние прусских войск Ве­ли­ко­бри­та­ния обя­за­лась вы­пла­чи­вать Прус­сии еже­ме­сяч­но 50 тысяч фунтов стерлингов, кро­ме то­го, еди­но­вре­мен­но вы­пла­тить 300 тысяч фунтов стерлингов, к мо­мен­ту воз­вра­ще­ния войск - ещё 100 тысяч фунтов стерлингов и до­пол­ни­тель­но - по 1 фунтов стерлингов 12 шил­лин­гов на од­но­го че­ло­ве­ка. Од­на­ко Прус­сия дви­ну­ла вой­ска не в Австрийские Ни­дер­лан­ды, а в Поль­шу на по­дав­ле­ние вос­ста­ния под руководством Т. Кос­тюш­ко . Осе­нью 1794 гоа британское пра­ви­тель­ст­во, без­ре­зуль­тат­но за­тра­тив­шее круп­ные сред­ст­ва, пре­кра­ти­ло вы­пла­ту суб­си­дий и де­нон­си­ро­ва­ло Га­аг­ский до­го­вор.

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