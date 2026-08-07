ФУЛЛОН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии, православный. Окончил Николаевское училище гвардейских юнкеров. 13.6.1862 произведен в прапорщики с назначением в лейб-гвардии Преображенский полк. Участник подавления мятежа в Польше 1863 г. 19.5.1863 произведен в подпоручики. 30.8.1866 произведен в поручики. 3.12.1866 назначен чиновником для особых поручений VIII класса интендантского управления Варшавского военного округа с зачислением по армейской пехоте и переименованием в капитаны. 12.3.1868 назначен заведующим Варшавским провиантским № 1 магазином. 26.4.1868 назначен смотрителем Варшавского провиантского № 1 магазина. 17.4.1870 произведен в майоры за отличие по службе. 9.2.1874 назначен чиновником на усиления интендантского управления. 21.3.1874 отчислен от интендантского ведомства с оставлением по армейской пехоте. 28.4.1874 причислен к Военно-походной канцелярии его императорского величества сверх штата. 30.8.1875 произведен в подполковники за отличие по службе. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 17.4.1877 назначен делопроизводителем Военно-походной кацелярии его императорского величества. 3.12.1877 произведен в полковники за отличие по службе. 30.8.1878 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 31.1.1882 назначен в распоряжение главноначальствующего гражданской частью на Кавказе и командующего войсками Кавказского военного округа. 22.6.1883 прикомандирован к 89-му пехотному Беломорскому полку для командования батальоном. 7.7.1883 назначен командиром батальона. 1.11.1884 назначен временным членом Петербургского военно-окружного суда. 6.3.1885 назначен членом Комиссии для определения нормального отпуска топлива в военном и морском ведомствах при Главном инженерном управлении. 11.1.1887 назначен командиром 91-го пехотного Двинского полка. 19.5.1890 назначен командиром Санкт-Петербургского гренадерского полка (с 6.12.1894 – лейб-гвардии Санкт-Петербургский полк). 30.8.1890 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 12.10.1895 назначен командиром 2-й бригады 3-й гвардейской пехотной дивизии с оставлением командиром полка. 8.6.1899 назначен командующим 39-й пехотной дивизией. 5.8.1899 назначен командующим 4-й пехотной дивизией. 6.12.1899 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 9.3.1900 назначен помощником варшавского генерал-губернатора по полицейской части. 3.7.1900 переведен в Отдельный корпус жандармов с оставлением в должности. 12.2.1904 назначен Санкт-Петербургским градоначальником. 12.02.1904 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 11.1.1905 после "Кровавого воскресенья" отчислен от должности по прошению с оставлением генерал-адъютантом. 1.6.1905 назначен командиром 11-го армейского корпуса. 6.12.1907 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 7.08.1911 отчислен от должности по предельному возрасту с оставлением генерал-адъютантом. 29.10.1914 назначен начальствующим над Петроградским Николаевским военным госпиталем лицом с возложением обязанностей по наблюдению за питанием слабосильных команд. 21.10.1915 также возложено посещение прибывших из австрийского и немецкого плена увечных нижних чинов и награждение их от имени государя императора Георгиевскими крестами и медалями. С 30.4.1916 по 4.1.1917 освобожден от этого посещения по болезни. 3.3.1917 посещение отпало за отречением императора. 20.5.1917 уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией. Проживал в Петрограде, где и скончался.

Жена: Надежда Александровна. Дети: Александр (2.2.1868–20.6.1941, Париж), действительный статский советник; Федор (30.4.1869–10.12.1942, Белград), полковник; Николай (р. 3.9.1872).