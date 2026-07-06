ФРОЯНОВ ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1976), профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века. С 1982 по 2001 год – декан исторического факультета Ленинградского государственного университета (c 1991 – Санкт-Петербургского государственного университета).

Родился 22 июня 1936 года в Армавире в офицерской семье. С 1955 по 1958 год проходил срочную службу в Советской армии. В 1963 году окончил историко-филологический факультет Ставропольского педагогического института, в том же году поступил в аспирантуру исторического факультета ЛГУ. В 1966 году под руководством профессора В.В. Мавродина защитил кандидатскую диссертацию на тему «Зависимые люди Древней Руси (челядь, холопы, данники, смерды)». С того же года – сотрудник кафедры истории России с древнейших времен до XX века (до 1991 года – кафедра истории СССР ЛГУ, с 1997 по 2003 год – кафедра Русской истории исторического факультета СПбГУ).

В 1973 году защитил докторскую диссертацию на тему «Киевская Русь. Главные черты социального и политического строя». С 1978 года – профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века. В 1979 году было присвоено ученое звание профессора. С 1982 по 2001 год – декан исторического факультета ЛГУ (с 1991 года – СПбГУ). С 1983 по 2003 год – заведующий кафедрой истории СССР (с 1997 по 2003 год – кафедра Русской истории).

Автор более 200 научных публикаций. В область научных интересов входит широкий круг проблем, связанных с социальной, экономической и политической историей Древней Руси, новейшей российской историей, а также историей русского фольклора. Автор оригинальной исторической концепции, отрицающей классовый и феодальный характер Древней Руси.

Сочинения

Города-государства Древней Руси. Л., 1988. (В соавторстве с А.Ю. Дворниченко.)

Древняя Русь IX-XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. М., 2012. Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. Л., 1974 Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980 Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. Киевская Русь. Очерки отечественной историографии. Л., 1990. Мятежный Новгород. СПб., 1992 Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. СПб., 1995; М., 2014. Рабство и данничество у восточных славян. СПб., 1996 Киевская Русь. Главные черты социально-экономического строя. СПб., 1999 Октябрь семнадцатого (глядя из настоящего). СПб., 1997. Былинная история (Работы разных лет). СПб., 1997. (В соавторстве с Ю.И. Юдиным) Начало христианства на Руси. Ижевск, 2003. Погружение в бездну (Россия на исходе XX века). СПб., 1999. Начала Русской истории. Избранное. М., 2001. Драма русской истории: На путях к Опричнине. М., 2007; М., 2012. На путях к Опричнине. Т. 1 – 2. Москва – Нью-Йорк – Санкт Петербург, 2008. Молитва за Россию. СПб., 2008. Загадка крещения Руси. М., 2007; 2-е изд. 2009. Зависимые люди Древней Руси : (челядь, холопы, данники, смерды). СПб., 2010.

Становление и развитие раннеклассовых обществ. Л., 1986. (В соавторстве.)