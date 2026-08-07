ФРОЛОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сын декабриста А.Ф. Фролова, из дворян. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 8.8.1868 поступил в 3-е военное Александровское училище. 21.7.1870 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 51-й пехотный Литовский полк. 6.2.1871 прикомандирован к Керченской крепостной артиллерии для испытания и перевода. 6.3.1872 переведен в Керченскую крепостную артиллерию прапорщиком. 6.11.1872 произведен в подпоручики. 24.11.1873 переведен в 1-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду. 29.12.1873 произведен в поручики. 25.9.1875 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 9.12.1876 произведен в штабс-капитаны. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 6.1.1878 произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 9.1.1878 окончил академию и назначен на службу в штаб 1-й пехотной дивизии. 9.3.1878 назначен старшим адъютантом штаба 1-й пехотной дивизии. 23.3.1879 назначен старшим адъютантом штаба 1-й гренадерской дивизии с переводом в Генеральный штаб. 22.3.1880 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Московского военного округа. 12.4.1881 произведен в подполковники с утверждением в должности. 8.4.1884 произведен в полковники за отличие по службе. С 2.10.1886 по 3.10.1887 прикомандирован к 3-му гренадерскому Перновскому полку для цензового командования батальоном. 2.4.1888 назначен в число штаб-офицеров Генерального штаба, положенных по штату при Главном штабе. 5.1.1890 назначен начальником отделения Главного штаба. 26.1.1893 назначен окружным дежурным генералом штаба Киевского военного округа. 2.3.1894 произведен в генерал-майоры за отличие по службе (старшинство с 30.8.1894). 31.1.1898 назначен помощником начальника Главного штаба. 1.1.1901 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 6.12.1900). 1.5.1903 назначен дежурным генералом Главного штаба. 11.3.1904 назначен вр. и. д. начальника Главного штаба. 28.6.1905 назначен членом Военного совета. В 1905-1906 гг. являлся председателем Центрального распорядительного комитете по эвакуации русских пленных из Японии. Участник Первой мировой войны. 6.12.1907 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 22.4.1915 назначен главным начальником Петроградского военного округа с оставлением членом Военного совета. 14.9.1915 назначен главным начальником снабжений армий Северного фронта с оставлением членом Военного совета. 2.4.1916 назначен помощником военного министра. 13.1.1917 назначен членом Государственного совета с оставлением в должностях помощника военного министра и члена Военного совета. 6.3.1917 уволен от должности помощника военного министра с оставлением членом Государственного и Военного советов. 9.5.1917 назначен главным начальником снабжений армий Северного фронта с оставлением членом Государственного и Военного советов. 17.12.1917 уволен от должности с оставлением членом Военного совета. В апреле 1918 г. проживал в Ялте. 10.9.1918 уволен со службы с пенсией с 21.3.1918. Дальнейшая судьба неизвестна.

Был холост.