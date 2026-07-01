ФРИКС

ФРИКС (др.-греч. Φρίξος) - в древнегреческой мифологии сын Афаманта и богини облаков Нефелы , брат Геллы .

По рассказу Аполлодора, мачеха Фрикса и Геллы Ино, замыслив извести детей Нефелы убедила женщин поджарить семенную пшеницу, и она не дала урожая. Когда Афамант обратился к оракулу Апллона в Дельфах, чтобы узнать о причинах такого несчастья, Ино убедила посланников сказать, будто оракул гласил, что нужно Фрикса принесут в жертву. Услышав это, Афамант, вынуждаемый всем населением страны принести такую жертву, подвел Фрикса к алтарю. Тогда Нефела, окутав своих детей тучей, отправила их на златорунном баране в Колхиду. Однако в пути Гелла погибла: соскользнув с барана, она упала в воды пролива, который с тех пор носит ее имя – Геллеспонт (совр. Дарданеллы). Фрикс же благополучно прибыл к царю Ээту в Колхиду . Ээт приютил Фрикса и дал ему в жены одну из своих дочерей, Халкиопу. Фрикс принес златорунного барана в жертву Зевсу Фиксию, а руно отдал Ээту. Тот повесил его на дереве в роще, посвященной богу Аресу. От Халкиопы у Фрикса родились Арг, Мелан, Фронтис и Китисор (Apollod., I, 9, 1).