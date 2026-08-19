ФРИГОЛЬД (англ. freehold)

Свободное держание в средневековой Англии относящееся к юрисдикции общего права. Фригольд был привилегированным типом земельного владения, который также сообщал его владельцу-фригольдеру определенный социальный статус. Владелец фригольда вел тяжбы в судах общего права, тогда как копигольдер подчинялся суду манора.

Можно выделить два основных типа фригольда: военно-рыцарское держание и свободный сокаж на общем праве. Первый тесно связан с институтом щитовых денег и возможностью коммутации рыцарской службы королю в некий денежный ее эквивалент. Рыцарский статус владельцев феода - рыцарей передался и их земле. За этой землей сохранился ряд привилегий, таких, например, как низкий, а часто и попросту номинальный уровень рент в пользу лорда манора. Сформировался фригольд между XI и XIII вв. Юридические права крестьян-фригольдеров были значительно шире, чем у копигольдеров: в своем правовом отношении фригольд с течением времени все больше приближался к тому, что называется частная собственность. Наряду с копигольдом был отменен в 1925 г.