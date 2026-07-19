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ФРИДМАН Леонид Абрамович

Родился 07.07.1930, г. Москва. Окончил исторический факультет МГУ в 1952 г.

Докторская диссертация : Развитие производительных сил и эволюция производственных отношений в сельской хозяйстве Египта 1882-1952 гг. (1970).

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и экономической географии Института стран Азии и Африки МГУ (1972). заведующий социально-экономическим отделением (1993).

Член редколлегии «Вестника Московского университета. Серия 13. Востоковедение»

Область интересов : Экономика, история, социология развивающихся стран, изучение проблем экон. развития стран центр. Азии и Закавказья.

Сочинения: Капиталистическое развитие Египта 1882-1939 М.,1963;

Египет 1882-1952. Социально-экон. структура деревни М., 1973;

Типология несоциалистических стран.М.,1976. (в соавт.);

Экон. структуры арабских стран. М.,1985. (в соавт.);

Исторические предпосылки и исходные рубежи современного экон. роста, крупные развивающиеся страны в социально-экон. структурах современного мира.М.,1990. (в соавт.).