ФРАНКЛИН БЕНДЖАМИН

Начало карьеры

Бенджамин Франклин родился 17 января 1706 г. в Бостоне провинции Массачусетс-Бэй в эмигрантской семье. Специального образования не получил, проучился в школе только два года. На дальнейшее обучение средств у семьи не было, поэтому Ф. занимался самообразованием.

В двенадцатилетнем возрасте нанялся подмастерьем, помогая в типографии своему брату Джеймсу. Эта работа определила его специальность на длительное время.

В 1723 г. Ф. направился в Филадельфию, здесь он трудился в типографии. На протяжении трех лет находился в Лондоне для изучения типографского дела. К 1727 г. относится создание Ф. собственной типографии в Филадельфии. Девятнадцать лет он выпускал «Пенсильванскую газету», затем в параллели запустил выпуск «Альманаха бедного Ричарда».

В 1728 г. начал свою работу дискуссионный кружок ремесленников и торговцев «Клуб кожаных фартуков», основателем которого стал Ф. С 1743 г. это Американское философское общество.

Ф. открыл в 1731 г. публичную библиотеку, ставшую первой в Америке, спустя двадцать лет – академию в Филадельфии.

Член академий разных государств. С 1789 г. – член Российской академии наук. Масон.

Политическая жизнь

Наряду с обширной печатной деятельностью Ф. занимался и управленческими делами. Исполнял обязанности секретаря Генеральной ассамблеи Пенсильвании, почтмейстера Пенсильвании, затем – почтмейстера североамериканских колоний.

С 1764 г. – дипломатический агент Пенсильвании в Англии, затем поочередно – Джорджии, Нью-Джерси, Массачусетса. С 1776 г. – посол во Франции для ведения переговоров о союзе против Великобритании и получения займа.

Член Континентального конгресса, среди прочих готовил Декларацию независимости, ставил под ней свою подпись. Один из авторов Конституции США.

Скончался Ф. 17 апреля 1790 г. и похоронен в Филадельфии.

Научные достижения

Ф. принадлежит заслуга введения обозначения электрически заряженных состояний «+» и «−», изобретение бифокальных очков, разработка собственной системы управления временем и многое другое.

Семья

Супруга – Дебора Рид.