ФОТИЙ I СВЯТОЙ

Константинопольский патриарх в 858-67 и 877-86 гг., богослов и писатель.

Фотий I происходил из знатной столичной семьи: он приходился внучатым племянником константинопольскому патриарху Тарасию. Еще в иконоборческое время Фотий вошел в круг центральной бюрократии: он участвовал в посольствах к арабам в 838 и 845/55 гг., а позднее удостоился поста протоасекрита – начальника императорской канцелярии.

Служебная карьера Фотия I, и без того успешно развивавшаяся, круто изменилась в связи с конфликтом патриарха Игнатия с дядей василевса Михаила III Вардой, фактически управлявшим Византией от его имени. В праздник Богоявления 6 января 858 г. Игнатий, публично обвинив Варду в сожительстве с вдовой сына, отрешил царского дядю от причастия. Открытая конфронтация с Вардой вскорости привела к смещению Игнатия, в преемники которому определили Фотия, чей брат – патрикий Сергий – был женат на Ирине, сестре Варды и соответственно тетке василевса Михаила. Будучи сугубо светским человеком, Фотий принял монашество, за 4 дня преодолел все необходимые уровни церковной иерархии, и на Рождество 858 г. взошел на константинопольский патриарший престол.

Однако сосланный в ноябре 858 г. на о. Теревинф в Мраморном море, а затем на о. Лесбос, Игнатий не оставил надежд на возвращение сана, что спровоцировало т.н. «фотианскую схизму» – раскол между сторонниками Игнатия и Фотия. Имевшее локальное значение, «дело» бывшего патриарха приобрело «вселенский» характер. Игнатий апеллировал к Риму, где папа Николай I, подняв сугубо кадровый вопрос на принципиальную высоту, вошел в роль верховного арбитра. Под предлогом неканоничности избрания он отказал Фотию в признании и недвусмысленно высказался в пользу Игнатия, потребовав пересмотра его детронизации. В мае 861 г. константинопольский поместный собор в присутствии папских представителей подтвердил законность избрания Фотия I, что категорически не устроило папу, который, несмотря на мнение своих легатов, в 863 г. на синоде в Латеране анафематствовал Фотия. Фотий I же на новом соборе в Константинополе в 867 г. акцентировал внимание на догматических расхождениях с папством, в частности, на проблеме filioque (исхождении св. Духа) и, обвинив Рим в ереси, отлучил и проклял Николая I (западные христиане, в отличие от восточных считают, что св. Дух исходит не только от Бога-Отца, но также и от Бога-Сына).

В том же году положение Фотия резко переменилось: 24 сентября 867 г. Михаил III был убит своим приближенным Василием Македонянином, а полутора годами ранее 21 апреля 866 г. в результате заговора погиб главный покровитель патриарха – кесарь Варда. Позиции Василия Македонянина – нового царя Василия I, – были неустойчивыми, и поэтому он постарался заручиться поддержкой константинопольской бюрократии. Буквально в первые дни после свержения Михаила III чиновная знать добилась отставки Фотия I (25 сентября 867 г.) – креатуру ненавистного ей покойного Варды, – а 23 ноября 867 г. на кафедру вступил отозванный из ссылки Игнатий. Больше того, Василий I поспешил замириться с Римом и VIII Вселенский (по счету западно-христианской церкви) собор, заседавший в Константинополе в 869-70 гг., официально осудил Фотия. Впрочем, итоги «процесса» над Фотием I оказались неокончательными.

В 870 г. Василий I ввязался в спор с папством по вопросу о церковной юрисдикции недавно созданной болгарской епископии и прекратил заигрывание с Римом. Косвенным следствием из этого стало снятие с Фотия опалы (ок. 875 г.) и назначение его воспитателем царского сына Льва (VI), а прямым – восстановление Фотия I на патриаршестве по смерти Игнатия 23 октября 877 г. Фотий поспешил взять реванш и в ноябре 879 г. на поместном соборе в Константинополе «новый старый» предстоятель торжественно аннулировал акты, провозгласившие его отлучение 10-летием ранее.

Очередная смена императора вновь негативно отразилась на судьбе Фотия I: с кончиной Василия I (886 г.) престол перенял Лев VI, за которым встал логофет дрома Стилиан Заутца, быстро превратившийся во всесильного временщика. Как глава государственной администрации он убрал многих выдвиженцев Василия I, в том числе среди духовенства: уже в декабре 886 г. державшийся довольно независимо Фотий был низложен, выдворен из столицы и провел последние годы жизни на дальнем византийско-армянском пограничье.

Имя Фотия I обессмертила активность ромейских миссионеров в период его патриаршества: предстоятель в немалой степени способствовал расширению духовно-культурного ареала Константинополя. В 863 г. в Моравии началась просветительская деятельность Константина (Кирилла) и Мефодия. Ок. 865 г. по византийскому образцу крестился хан Болгарии Борис I, а ок. 867 г. произошло «первое крещение Руси» (см. Византийское содружество).

Будучи одним из крупнейших интеллектуалов в византийской истории, выдающимся коллекционером классических античных произведений, Фотий собрал замечательную домашнюю библиотеку. Он составил «Мириобиблион» («Множество книг») – уникальный каталог из более или менее подробных аннотаций о 279 прочитанных книгах, который содержит биографические сведения об авторах и их стилистическую аттестацию.

Сочинения:

Памятники византийской литературы IX – XIV вв. / Отв. ред. Л.А. Фрейберг. М., 1969;

Патриарх Фотий. Две гомилии «На нашествие росов» // Древнейшие государства Восточной Европы: 2000 г.: Проблемы источниковедения / Отв. ред. Л.В. Столярова. М., 2003;

The Homilies of Photius, Patriarch of Constantinople / Transl. by C. Mango. Cambridge, 1958;

Photius. Bibliothèque/ Ed. et tr. R. Henry: En 7 vol. Paris, 1959-1974.

Исторические источники:

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я.Н. Любарский. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2009;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 // Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации:

«Первое крещение Руси» ок. 867 г. (болгарский иллюстрированный перевод Хроники Константина Манассии. Миниатюра 58, XIV в.);

Крещение Бориса I Болгарского («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Патриарх Фотий (слева) и игумен Студийского монастыря Феодор Сантаварин («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь