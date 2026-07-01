ФОРАЛ

ФОРАЛ (порт. Foral, происходит от лат. fórum) - запись обычного права, регулирующая управление, обязанности и привилегии горожан в Португалии в в XII-XVI веках.

Форалы даровались сеньориальной, преимущественно королевской, властью. Их появление связано с необходимостью урегулировать условия жизни городского сообщества и его взаимоотношения с короной.

Наличие форала как фиксации муниципальной автономии было важным этапом в истории города: локальный сеньор исключался из иерархии власти, население переходило под власть короны и в её юрисдикцию. Форал регулировал налоги, таможенные пошлины, коллективное использование общественных земель, права и обязанности по отношению к короне, в том числе военные.

Форалы начали приходить в упадок в XV в. Их реформа была предпринята в 1495–1520 гг. при короле Мануэле I.

Целью реформы была унификация местного управления. Королевская комиссия в течение 20 лет собрала все привилегии и старые форалы и подвергла их единообразной систематизации. Общей иконографической характеристикой является наличие на фронтисписе королевского герба и армиллярной сферы – личного изобразительного девиза короля Мануэла I. Было реформировано 596 форалов, объединённых в «Книги новых форалов» (Livros dos Forais Novos). Имеют общее название «Leitura Nova».

Отменены в 1832 г.

Иисторические источники:

Forais manuelinos do Reino de Portugal e do Algarve / Compil. L Fernando de Carvalho Dias. 5 v. Beja, 1961–1969

Foral de Lisboa: 1500 / J.M. Vargas. Lisboa, 2001

Os forais novos do reinado de Dom Manuel: Colecção do Banco de Portugal / J.M. Garcia et al. Lisboa, 2009

Foral manuelino de Lisboa: estudos, edição facsimilada, trancrições / Coord. I. Morais Viegas et al. Lisboa, 2000

А.П. Черных