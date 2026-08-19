ФОМИЧЁВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

Генерал-лейтенант танковых войск, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 25 сентября (по новому стилю — 8 октября) 1911 года в деревне Слобода (ныне — Белёвский район Тульской области). После окончания четырёх классов работал чернорабочим, трактористом в совхозе. В декабре 1933 года призван в РККА. В 1937 году окончил Орловское танковое училище, в 1941 году — ВАМиМ. Служил в частях бронетанковых войск. Начало войны встретил на Украине, в городе Ровно, где служил помощником начальника 1-й части штаба 85-го танкового полка.

Великая Отечественная война

С первого дня боевых действий находился в действующей армии. Сражался на Правобережной Украине и под Киевом . В августе 1941 года назначен заместителем по оперработе начальника штаба 12-й танковой бригады. Проявил себя как смелый и решительный оперативный работник, способный обеспечивать умелое руководство частями бригады, быстро и чётко ориентироваться в самой сложной обстановке, своевременно информировать о текущем положении дел командование бригады. Много раз выезжал в ведущие активные бои подразделения, руководя их действиями. В мае 1942 года во время неудачной Харьковской операции был тяжело ранен. По излечении стал начальником штаба той же бригады, которая уже сражалась под Сталинградом .

В декабре 1942 года Фомичёв был отозван с фронта и направлен в ГРУ ГШ РККА, служил там старшим помощником начальника 2-го отдела 3-го управления. В июле 1943 года назначен заместителем командира 244-й танковой бригады, в сентябре того же года — начальником штаба 30-го танкового корпуса.

С февраля 1944 года командовал 63-й гвардейской танковой бригадой. Во главе этого соединения он наиболее результативно проявил себя за всё время своего участия в войне. Лично руководя действиями подчинённых частей, непосредственно находясь в их боевых порядках, он даже при риске для собственной жизни не покидал своего поста. 8 марта 1944 года получил ранение, но остался в строю. Только за период с 3 февраля по 27 марта 1944 года танкисты бригады Фомичёва освободили более 40 населённых пунктов, многие из которых являлись важными опорными узлами противника, уничтожили до 3 полков пехоты, 15 орудий, до 3 миномётных батарей, захватили в плен до 600 солдат и офицеров, значительное количество ценного военного имущества.

Особую роль сыграла 63-я бригада при штурме важнейшего центра Западной Украины — города Львова . Ночью 27 июля 1944 года она первой прорвалась на городские улицы и завязала бой с основными силами гитлеровцев. Своими смелыми действиями Фомичёв и его танкисты проложили путь для всего корпуса. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Львова, комбриг получил звание Героя.

В дальнейшем бригада Фомичёва успешно действовала в авангарде основных сил при освобождении Польши. В ходе весенних боёв 1945 года танкисты сломили сильное сопротивление врага, переправились через реки Чарна-Нида и Нида, после чего вышли к Одеру. Благодаря их умелым и отважным действиям образовался прорыв, в который вскоре были введены остальные части корпуса. Форсировав Одер, Фомичёв и его танковые экипажи захватили плацдарм. Приняв на себя удар основных сил врага на этом участке, они удержали занимаемые позиции, дав возможность переправиться основным силам. В тех боях немецкие войска потеряли до 2000 солдат и офицеров, 60 пулемётов, 35 миномётов, 49 орудий, до 40 танков, до 170 автомашин и значительное количество прочего военного имущества.

Успешно действовала бригада Фомичёва также во время Берлинской операции и при броске на Прагу . В последний день войны, на рассвете 9 мая 1945 года, она ворвалась в чехословацкую столицу, придя на помощь восставшим против оккупантов пражанам, и приняла активное участие в очищении её от врага. За многочисленные боевые заслуги в период весны 1945 года Фомичёв во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в танковых частях. В 1948 году окончил ВВА имени К. Е. Ворошилова, в 1969 году — Высшие академические курсы при ВАГШ ВС СССР. В июле 1972 года вышел в отставку. Находясь на пенсии, активно занимался военно-патриотической работой. Умер 18 ноября 1987 года.