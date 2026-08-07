ФОМАГИН ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в православной крестьянской семье. Учился в Тетюшском уездном училище. В 1911 г. призван на службу в армию в 8-й Сибирский стрелковый полк. В 1912-1913 гг. проходил обучение в Офицерской воздухоплавательной школе. В ноябре 1913 г. получил звание военного лётчика. После этого проходил службу в 1-ом Сибирском корпусном авиационном отряде. В августе 1914 г. получил звание младшего унтер-офицера. В январе 1915 г. «за боевые отличия» получил чин подпрапорщика, а к маю был кавалером всех четырёх степеней Георгиевского креста. К июлю 1917 г. дослужился до чина подпоручика. Отличился во время воздушной разведки глубокого тыла противника, когда под сильным огнем артиллерии, а затем смог отбить атаку вражеского истребителя и вернуться с ценными сведениями. За проявленное мужество Фомагин получил Георгиевское оружие. А буквально через несколько дней после указанного разведывательного полета, вновь вступил в воздушный бой с противником, в ходе которого вывел машину из штопора и несмотря на 7 крупных пробоин, смог атаковать противника и посадить самолет. 10 сентября 1917 г. получил тяжелое ранение в очередном воздушном бою. После непродолжительного лечения служил обучающим офицером в Школе авиации Всероссийского аэроклуба, в ноябре получил очередное звание поручика. После начала Гражданской войны , в августе 1918 г. был мобилизован в авиацию РККА, в ноябре стал начальником 9-го авиационного отряда вместо поручика З.В. Снимщикова, который 29 октября вместе со всеми летчиками авиаотряда принял решение о переходе на сторону белых, и на 6 самолетах перелетел на территорию, находившуюся под контролем войска Донского. Фомагин также последовал примеру своего предшественника, поднял в воздух самолет «Ньюпор-23» и приземлился в районе станции Ржава. Примкнул к белым и был зачислен в состав ВСЮР. С июня 1920 г. вместе с подпоручиком Тимофеем Степановичем Боровым исполнял обязанности руководителя Военной авиационной школы Русской армии, находившейся близ Севастополя и игравшей роль не учебного заведения, а военной части. Аэродром и самолеты использовались для военных целей ввиду близости линии фронта. После поражения белой армии в Крыму, по приказу главнокомандующего П.Н. Врангеля все самолеты были оставлены на аэродроме, но авиаторы вместе с остальными частями эвакуировались. Многие из них нашли приют в Королевстве сербов, хорватов и словенцев . Среди них был и Григорий Федорович. В новом государстве интересовались авиаделом и авиаперевозками, поэтому белые летчики оказались востребованы. Так Фомагин стал заведующим авиационными мастерскими в городе Земун.