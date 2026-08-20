ФЛЕГОНТ ИЗ ТРАЛЛ (др.-греч. Φλέγων)

Древнегреческий историк и парадоксограф.

Флегонт был родом из карийских Тралл. Он был вольноотпущенником императора Адриана и, судя по всему, входил в его ближайшее окружение, иногда даже встречаются указания на то, что истинным автором сочинений Флегонта был сам Адриан. В произведениях Флегонта постоянно проскальзывают указания на его близость ко двору, а свои «Олимпиады» он посвятил придворному по имени Алкивиад.

Флегонту принадлежат «Удивительные истории», «О долгожителях» и «Олимпиады». «Удивительные истории» – сборник рассказов о всевозможных невероятных случаях: рождение ребенка с песьей головой, обнаружение костей великанов, доставка живого кентавра в Рим и т.п. Эти истории происходят в обстановке повседневной жизни обычных людей без вмешательства сверхъестественных мил, однако для Флегонта существование в нашем мире оборотней, вампиров, привидений и пророчеств кажется чем-то само собой разумеющимся. «О долгожителях» иногда считают второй частью «Удивительных историй». Это – перечень лиц, доживших до глубокой старости; сведения о них почерпнуты Флегонтом из самых разных источников, от жизнеописаний до цензовых списков. Перечисляются сначала те, кто дожил до 100-летнего возраста, затем – до 110 лет, и так – до 150; завершает список Эритрейская Сивилла, прожившая 1000 лет. «Олимпиады» – всемирная история от первой Олимпиады (776 г. до н.э.) до времени Адриана. Там сообщается о победителях каждых игр и о событиях, произошедших в этот период, наиболее подробно описывается правление Адриана.