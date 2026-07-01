ФИРМИК МАТЕРН, ЮЛИЙ (лат. Julius Firmicus Maternus)

Латинский христианский писатель и астролог IV в.

В 334-337 гг. написал астрологический трактат «Матезис» (Mathesis) в 8 книгах, первую известную нам развернутую апологию астрологии. Фирмик Матерн обещает дать латинское резюме вавилонской и египетской науки о звездах, однако его изложение демонстрирует невысокий уровень владения материалом и непонимание многих аспектов астрологии. В первой книге он касается истории астрологии в Риме, в частности, соотносит критику астрологии Плотином и его медленную мучительную смерть и приводит целый панегирик Константину I . Фирмик Матерн полагает, что астрология возвышает человека и очищает его, это светлое и святое искусство, и император не должен бояться астрологов, так как он один из всех людей неподвластен звездам. Вторая книга содержит общие астрологические понятия, III-VIII имеют технический характер.

Позже он обратился в христианство и написал сочинение «О заблуждении языческих религий» (ок. 343-350 гг.), в котором призвал Констанция II и Константа истребить язычество. В нем Фирмик Матерн противопоставляет христианский и языческий символизм, сообщает легенды о происхождении некоторых древних культов и демонстрирует влияние антиязыческих законов Константина на религиозную жизнь империи. В «О заблуждениях» чувствуется сильное влияние творчества Киприана Карфагенского .

Сочинения :

Matheseos libri VIII / Hrsg. W. Kroll, F. Skutsch. Bd. I-II. Stuttgart, 1968;

Bram J. R. Ancient Astrology, Theory and Practice. The Mathesis of Firmicus Maternus. Park Rjdge, 1975;

L'erreur des religions païennes / Trad. R. Turcan. Paris, 1982;

Mathesis / Trad. P. Monat. T. I-III. Paris, 1992-1997.

Иллюстрация :

Прориросовка греческого гороскопа на папирусе. Египет, первые века н.э.