ФИНИФТЬ На чтение: 1 минута

Разновидность декоративно-прикладного искусства, художественное произведение, написанное в технике миниатюрной живописи по эмали. Выделяются две основные разновидности: ростовская и вологодская (усольская) финифть.

Происхождение названия

Название «финифть» относится и к художественной эмали, и к изделиям, украшенным такой эмалью, и к технологии их изготовления. Существует две основные версии происхождения названия. Этимологический словарь Фасмера и толковый словарь Ушакова возводят этимологию к греческому слову χυμεύω (химео) – «смешиваю». Согласно другой точке зрения, слово «финифть» произошло от существительного φέγγος (фенгос), означающего «мерцание».

Технология

Финифть представляет собой стекловидную массу (эмаль), наплавленную на выкованную особым образом металлическую пластину и расписанную надглазурными красками. В процессе изготовления финифти выделяют три стадии: изготовление пластин и покрытие их белой эмалью; роспись; ювелирное обрамление. Сегодня рецепты изготовления эмали мало отличаются от старинных: «Как золотожелтую финифть делать. Возьми три мерки сурику, 3 мерки сурмы да 1 мерку окалины железной и стопи все оныя вещи вместе; потом разотри, стопи опять и так многожды повторяй, то сделается совсем на золото похожий желтый цвет». Основой для изготовления эмалей могут служить медь, латунь, томпак (латунь с более низким содержанием цинка).

Краски поэтапно вплавляются в поверхность эмали в муфельной печи при температуре 700-900º С. Технология изготовления делает финифть исключительно долговечной: так, самые ранние из найденных археологами эмалей сохранили свой вид спустя три тысячелетия.

История

Первое упоминание о русской финифти встречается в Ипатьевской летописи 1175 года: «…великий князь Андрей Суздальский, внук Володимер Мономаха… сотвори церковь и украси ю иконами многоценными, златом и финиптом…». Однако современный вид эмаль принимает лишь в начале XVII века, когда французский ювелир Жан Тутен смог значительно улучшить палитру надглазурных красок, что позволило расширить сферу применения эмалей.

Ростовская финифть

Первые документальные свидетельства о существовании финифтяной мастерской в Ростове относятся к 1760-м годам. Мастерская находилась на территории Ростовского архиерейского дома и выполняла в основном церковные заказы. Она просуществовала лишь до 1780-х, однако во многом благодаря ей в Ростове появляется собственная школа. С 1770-х годов в Ростове появились цеха, объединившие ремесленников по их специальностям. В числе прочих был организован цех иконописцев, куда входили мастера финифти. Источники сохранили имена ростовских живописцев по финифти второй половины XVIII – первой трети XIX века: Буров, А. Всесвятский, Гвоздарев, Г. Елшин, П. Иванов, А. Мощанский, С. Петров, С. Троицкий, Чайников.

К середине XIX века в Ростове насчитывалось более 50 мастеров финифти, среди которых – Я.И.Шапошников, А.Г.Тарасов, Я.И. Рыкунин, И. Завьялов, Р.Ф.Виноградов, Н.А.Сальников. Многие имели свои художественные мастерские и были известны далеко за пределами России.

После революции промысел на время пришел в упадок, однако мастера смогли сохранить его, объединившись в артель. После Великой Отечественной войны артель была преобразована в фабрику «Ростовская финифть». В 1960-х годах совершенствовался ассортимент продукции, появлялись новые техники, так, например, живописную миниатюру начинают сочетать со сканью. Лучшие работы этого периода экспонировались на Всемирной выставке в Монреале в 1967 году; в 1975 году изделия мастеров ростовской финифти были представлены на Международной ярмарке в Токио.

Произведения старых и современных мастеров хранятся в Государственном Историческом музее, Государственном Русском музее, Государственном Эрмитаже, Оружейной палате Московского Кремля, Государственном музее-заповеднике ''Ростовский Кремль'' и других музейных собраниях и частных коллекциях в России и за границей.

Вологодская финифть

Возникнув в XVII веке в Сольвычегодске, это направление постепенно распространяется и на Вологду. Изначально главным мотивом были растительные композиции (основной элемент — тюльпан) нанесённые на медную основу. В начале XVIII века искусство многокрасочной эмали стало утрачиваться, его стала вытеснять однотонная финифть. Только в 1970-е годы началось возрождение «усольской» финифти вологодскими художниками.