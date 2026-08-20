ФИЛОН ИЗ ЛАРИССЫ (Φίλων ὁ Λαρισσαῖος)

Древнегреческий философ-платоник.

Филон происходил из фессалийского города Ларисса. На родине он учился у Калликла, в свою очередь, бывшего учеником Карнеада. В возрасте 24 лет он переехал в Афины, где слушал Клитомаха, а после его смерти стал схолархом Академии. В 88 г. до н.э. во время войны с Митридатом уехал в Рим, где написал «римские книги», которое стало причиной разрыва с ним его самого знаменитого ученика Антиоха Аскалонского. Среди его слушателей в Риме были Лутаций Катул и Цицерон. Скорее всего, Филон умер в Риме.

Все время своего схолархата Филон подчеркивал единство учения Академии, отказываясь делить ее на Старую и Новую, он обосновывал скептицизм ссылками на высказывания Сократа и Платона. Из сочинений Филона нам по названиям и фрагментам известны «Основные разделы философии» (Διαίρασις τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν λόγου); труды Филона сильно повлияли на философские трактаты Цицерона.

Поначалу Филон, следуя своему учителю Клитомаху, признавал скептические «непостижимость» и «воздержание от суждения» в качестве оппозиции стоическому учению, но постепенно приходит к мягкой позиции: мы не можем воспринимать вещи так, как утверждают стоики (учение о «постигающем представлении»), но можем делать это в соответствии с «природой вещей»; он стал признавать «очевидность» и «согласованность» данных чувственного восприятия. Филон в конце жизни стал признавать важность риторики. В области этики он считал философию как медицину, необходимую для очищения души от ложных мнений.

Сочинения :

Wisniewski В. Philon von Larisa. Testimonia und Kommentar. Breslau, 1982.