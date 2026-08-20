ФИЛОЛАЙ КРОТОНСКИЙ (Φιλόλαος)

Древнегреческий философ-пифагореец и ученый.

После антипифагорейского восстания переехал в Фивы, где жил и преподавал, в конце жизни переселился в Тарент, где его учеником стал Архит Тарентский. Филолаю принадлежал трактат «О природе», сочинение дошло до нас в виде фрагментов, в настоящее время подлинными признается лишь часть из них. Труд Филолая стал источником информации о пифагореизме для Платона и Аристотеля . По традиции, он был первым из пифагорейцев, опубликовавшим учение, но это не так: до него книги писали Алкмеон, Менестор и другие ученики Пифагора ; предание о его встрече с Платоном в 388 г. тоже недостоверно.

Круг рассматриваемых им проблем широк – это онтология, гносеология, космология, астрономия, математика, музыка, физиология и медицина. Филолай полагал, что космос состоит из «беспредельных и пределополагающих вещей», которые упорядочиваются гармонией согласно математическим соотношениям. Полное и достоверное знание о мире – удел богов, но люди могут получать достоверное знание на основании математических данных: вещи познаваемы в той мере, в какой они выразимы в числах.

Филолай предложил собственную астрономическую концепцию: в центре мира находится Гестия – огненное тело, вокруг которой вращаются Антиземля, Земля, Луна, Солнце, 5 планет и сфера неподвижных звезд. Тела, находящиеся ближе к центру мира, вращаются быстрее, Солнце светит отраженным светом, Антиземля нам не видна, так как мы живем на обращенном в другую сторону полушарии. В физиологии Филолай следовал другим пифагорейцам, считая мозг центром сознания, а взаимодействие теплого и холодного – основным физиологическим фактором.

Издания фрагментов :

Pitagorici. Testimonianze e frammenti / Ed. M. Timpanaro Cardini. Fasc. II. Firenze, 1962;

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1 / Пер. А. В. Лебедева. М., 1989;

Huffman C. A. Philolaus of Croton: Pythagorean and Presocratic. Cambridge, 1993.

Иллюстрация :

Пифагор и Филолай. Иллюстрация из Theorica musicae Ф. Гаффурио.1492.