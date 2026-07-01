ЛАОС

ЛАОС - Ла­ос­ская На­род­но-Де­мо­кра­ти­че­ская Рес­пуб­ли­ка (Са­та­ла­на­лат Па­са­ти­па­тай Па­са­сон Лао).

Об­щие све­де­ния

Лаос - го­су­дар­ст­во в Юго-Вост.очной Азии. Рас­по­ло­же­но на полуострове Ин­до­ки­тай (един­ст­вен­ная стра­на ре­гио­на, не имею­щая вы­хо­да к мо­рю); на за­па­де гра­ни­чит с Таи­лан­дом (зна­чительная часть гра­ни­цы про­хо­дит по реке Ме­конг), на се­ве­ре - с Ки­та­ем и Мьян­мой, на вос­то­ке - с Вьет­намом, на юге - с Кам­бод­жей. Площадь 236,8 тыс. км2. Население 6,1 млн. человек (2010 год). Сто­ли­ца - Вьен­ть­ян. Официальный язык - ла­ос­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - кип. В административном от­но­ше­нии тер­ри­то­рия Лаоса со­сто­ит из 16 про­вин­ций и сто­лич­но­го го­ро­да центрального под­чи­не­ния (ГЦП) Вьен­ть­ян.

Лаос - член ООН (1955 год), Дви­же­ния не­при­сое­ди­не­ния (1955 год), МВФ (1961 год), МБРР (1961 год), АСЕАН (1997 год), име­ет ста­тус на­блю­да­те­ля ВТО.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Лаос - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 13-15.08.1991 года. Фор­ма прав­ле­ния - сме­шан­ная рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства - пре­зи­дент, из­би­рае­мый 2/3 го­ло­сов де­пу­та­тов пар­ла­мен­та на 5 лет. Пре­зи­дент пред­став­ля­ет государство во внеш­них сно­ше­ни­ях, на­зна­ча­ет и ос­во­бо­ж­да­ет от долж­но­сти пре­мьер-ми­ни­ст­ра и чле­нов пра­ви­тель­ст­ва (с со­гла­сия Национального со­б­ра­ния), впра­ве пред­се­да­тель­ст­во­вать на за­се­да­ни­ях пра­ви­тель­ст­ва.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (Национальноесо­б­ра­ние). Со­сто­ит из 115 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых все­об­щим пря­мым тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем на 5 лет. Сес­сии Национального со­б­ра­ния со­зы­ва­ют­ся два­ж­ды в год. В пе­ри­од ме­ж­ду сес­сия­ми пар­ла­мен­та функ­ции за­ко­но­дательного ор­га­на ис­пол­ня­ет По­сто­ян­ный кабинет Национального со­б­ра­ния (воз­глав­ля­ет­ся пред­се­да­те­лем Национального со­б­ра­ния, со­сто­ит из 7 чле­нов, вклю­чая пре­зи­ден­та и ви­це-пре­зи­ден­та).

Ис­пол­нительная власть при­над­ле­жит пра­ви­тель­ст­ву во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром. Чле­ны пра­ви­тель­ст­ва на­зна­ча­ют­ся пре­зи­ден­том и ут­вер­жда­ют­ся пар­ла­мен­том. Пра­ви­тель­ст­во под­от­чёт­но Национальному со­б­ра­нию.

В Лаосе су­ще­ст­ву­ет од­но­пар­тий­ная по­ли­тическая сис­те­ма. Пра­вя­щая пар­тия - Народно-ре­во­люционная пар­тия Лао­са.

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