ФИЛИППОВЫ

Откуда пошли Филипповы?

Филипповы были выходцами из Калужской губернии. Происходили из крестьян. Основателем династии считается Максим Филиппов – крепостной с. Кобелево. В 1803 г. (по другим данным – в 1806 г.) он перебрался в Москву. Здесь трудился пекарем, позднее открыл свою пекарню. К хлебопекарному делу он привлек всю семью. Ф. изготавливали и реализовывали калачи и пироги. Их лавка располагалась в торговых рядах.

Пекари и поставщики хлебобулочной продукции

Дело Максима Филиппова продолжили его потомки. Сын Иван к концу 1860-х гг. записался в купцы 2-й гильдии. Семья владела калачной, булочной и бараночной в Москве. У них уже был свой собственный дом. Дела шли в гору.

Существует легенда, согласно которой в продукции Ф. был найден таракан, принятый за изюм, который принес производству небывалый успех. Однако эту легенду опроверг С.В. Коновцев, доказав, что подобной истории на практике не существовало.

В 1855 г. Иван Максимович получает право поставлять продукцию в императорский дворе. Теперь он официальный поставщик Двора Его Императорского Величества.

В 1864 г. Ф. начал выпускать продукцию в столице, обзаведясь здесь булочной. Вскоре была открыта и вторая булочная. Успех продукции принес Ф. орден Св. Анны II степени.

Продолжатели династии

Наследники Ивана Максимовича продолжили семейное дело. Они организовали фирму «Филиппов Иван наследники», руководство в которой поначалу осуществляла его вдова Татьяна Ивановна, но в 1881 г. она передала управление сыну Дмитрию.

Из семерых сыновей семейный бизнес продолжали только трое. Как только наследники подрастали, они входили в семейное дело. Управление булочными также перешло и к Ивану и Николаю Ивановичам. СО смертью братьев бизнес собрал в своих руках Дмитрий Иванович.

В начале XX в. Ф. организовали фабрику, которая изготавливала сухари, баранки, пирожные и кондитерские изделия. Здесь же имелись отделения, которые выпекали немецкий, стародубский, рижский, петербургский столовый, черный, белый и шведский хлеб, жареные пироги, калачи и расстегаи.

Во время первой русской революции Ф. не примкнули к бастующим. Они организовали праздничный отдых и работу в две смены для пекарей, повысили им зарплату. Это позволило сохранить рабочих. Однако радость была недолгой. Оказалось, что Дмитрий Иванович задолжал кредиторам порядка 3 млн. руб. Фирма стала банкротом. Московский коммерческий суд передал управление делами фирмы администрации в составе служащих фирмы и представителей кредиторов. Производство продолжило выпускать продукцию.

После смерти Дмитрия Ивановича дело оказалось в руках его сыновей Николая, Дмитрия и Бориса. В 1915 г. истек срок судебной опеки фирмы и братья создали «Торговый дом братьев Филипповых». Борис Дмитриевич был собственником фирмы «Д.И. Филиппов». Предприятия действовали вплоть до конца 1917 г., пока не были национализированы.