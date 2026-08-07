ФИЛИППОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Из потомственных дворян Черниговской губернии. Окончил Черниговскую гражданскую гимназию. 31.8.1867 поступил 3-е военное Александровское училище. 12.8.1869 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 12.7.1869) с назначением в 9-й гренадерский Сибирский полк. 29.4.1871 произведен в поручики. 8.6.1875 произведен в штабс-капитаны. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 4.10.1877 назначен старшим адъютантом штаба 3-й гренадерской дивизии. 17.6.1878 произведен в капитаны. 10.10.1886 переведен в 9-й гренадерский Сибирский полк с прикомандированием к 4-му Московскому кадетскому корпусу для исполнения должности воспитателя. 28.3.1887 назначен и. д. ротного командира 4-го (с 31.8.1892 – 3-й) Московского кадетского корпуса. 23.10.1887 утвержден в должности. 24.4.1888 произведен в подполковники. 5.4.1892 произведен в полковники. 18.3.1898 назначен Старорусским уездным воинским начальником. 3.2.1903 назначен Петербургским уездным воинским начальником. 4.8.1905 произведен в генерал-майоры с назначением начальником Архангельской местной бригады. 28.3.1910 назначен начальником Петербургской местной бригады. 6.12.1910 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 4.8.1911). 31.12.1913 произведен в генералы от инфантерии с увольнением со службы по возрастному цензу. 16.4.1916 определен на действительную службу из отставки (со старшинством с 19.11.1925) с назначением в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь поручика Надежда Егоровна (урожденная Моисеева). Дети: Николай (5.8.1877), Вера (р. 8.11.1881), Александр (9.6.1883–не ранее 9.10.1920), подполковник.