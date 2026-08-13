ФИЛИПП I ВЕЛИКОДУШНЫЙ (PHILIPP I. GROßMUTIGE)

С 1509 года ландграф Гессенский. Ярый сторонник Реформации . Сын ландграфа Вильгельма II и Анны Мекленбургской. Начал править в пятилетнем возрасте. С 1514 по 1518 гг. регентом при нем была мать. В 1523 году Филипп женился на Кристине Саксонской, от которой у него родилось десять детей. В 1540 году заключил морганатический брак с Маргаритой фон дер Заале, которая родила ему девятерых детей.

В 1521 году присутствовал на Вормском рейхстаге, где лично встретился с Лютером . Вдохновившись идеями реформатора и после встречи с Меланхтоном в 1524 году Филипп принимает протестантизм.

В 1527 году объявил Реформацию в Гессене, тогда же открыл первый в Германии протестантский университет в Марбурге. В этом ему активно помогали Ламберт Авиньонский и Мартин Буцер.

Стремился примирить Лютера и Цвингли, чтобы объединить лагерь протестантов. С этой целью устроил в 1529 году Марбургский диспут между двумя реформаторами, который, однако, ни к чему не привел.

В 1522-1523 гг. участвовал в подавлении рыцарского восстания Франца фон Зикингена. В 1525 году вместе с Георгом Саксонским подавил крестьянское восстание в Тюрингии и нанес поражение Томасу Мюнстеру в битве при Франкенхаузене.

С развитием реформационного движения, Филипп активно отстаивает интересы протестантов, собирает вокруг себя протестантских князей для совместных действий. В 1526 году он заключает союз с курфюрстом Саксонии Иоганном Твердым. В 1529 году подписывается под Шпайерской протестацией против возобновления преследования лютеран.

Филипп был одним из инициаторов создания Шмалькальденского союза в 1531 году, целью которого была защита протестантских земель. В 1533 году союз принял «Конституцию неотложной помощи и обороны» и избрал командующими союзных войск Иоганна Фридриха Саксонского и Филиппа Великодушного.

После заключения морганатического брака в 1540 году положение Филиппа ухудшилось, поэтому он стал искать мира с императором. В 1541 году на встрече в Регенсбурге подписал с Карлом V договор, пойдя на уступки. Это подорвало его авторитет в Союзе.

В 1547 году во время Шмалькальденской войны Филипп добровольно сдался в плен, из которого был освобожден только в 1552 году по Пассаускому договору.

Иллюстрации:

Ганс Крелл. Портрет ландграфа Филиппа Гессенского (1534/1539).

Автор статьи: Перепечкин К. В.