ФИЛИМОНОВА Мария Александровна

Родилась 26.12.1974, г. Щекино Тульской области. Окончила в 1998 г. Курский государственный педагогический университет (исторический факультет), а также Российский государственный социальный университет (факультет иностранных языков). Училась в аспирантуре Государственного университета гуманитарных наук РАН.

Кандидатская диссертация : Александр Гамильтон и создание конституции США (2001). Докторская диссертация (2011)

Доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Курской академии государственной и муниципальной службы.

Член Российской ассоциации американистов.

Учитель : акад. Н.Н. Болховитинов.

Область интересов : Новая и новейшая история США.

Сочинения: Александр Гамильтон и создание конституции США. М., 2004;

Еще раз о термидоре в Америке: Сопоставительный анализ завершающих фаз Французской и Американской революций конца XVIII в. // Американский ежегодник, 1999. М., 2001;

Утопия для Французской революции: Восприятие американской цивилизации во Франции в конце XVIII в. // Размышления об Америке: Ист. альманах / Отв. ред. В.А.Коленеко. М., 2001. Вып.1;

Америка на пути к стабилизации: Деятельность А. Гамильтона в Континентальном конгрессе (ноябрь 1782 – июль 1783 гг.) // Русское открытие Америки: Сб. ст., посвященный 70 летию акад. Н.Н. Болховитинова. М., 2002;

Формирование концепции национального интереса в системе взглядов А. Гамильтона // Американский ежегодник, 2000. М., 2002;

«Виги из любви к свободе»: Классическая республиканская этика в корреспонденции Джона Адамса // Американский ежегодник, 2001. М., 2003;

Идея федерации в XVIII в. и создание конституции США // Американский ежегодник, 2002. М., 2004;

Классический республиканизм в Американской и Французской революциях конца XVIII в. // ННИ. 2004. № 1.