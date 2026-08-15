ФИЛА, ФИЛЭ, ФИЛЫ (др.-греч. Φιλαί или Φίλαι; лат. Philae; от др.-егип. П-и-лак, «остров Лак» или «остров Конца»)

Группа из двух островов на Ниле между Ассуаном и первым порогом.

Название Фила закрепилось за островом, чья площадь в настоящее время меньше. По преданию, там был погребен Осирис. В античности он считался священным, его называли «недоступным», так как на нем могли находиться только жрецы, по легенде, даже птицы и рыбы избегали приближаться к нему. В царствование последних египетских фараонов Нектанеба I (380-362 гг. до н.э.) и Нектанеба II (360-343 гг. до н.э.) на Филе было начато строительство храма Исиды, который достраивался Птолемеями и был закончен при Каракалле . Храм представлял собой величественной здание длиной 60 м с двумя пилонами, колонным залом, молельнями, подземельем и обширным двором с обелисками. Кроме храма Исиды там находились святилища Хатхор и других египетских и нумидийских божеств. При Августе была начата установка колоннады с пальмовидными ветвями, она была закончена Тиберием, который построил здесь храм в честь Августа. На восточном берегу острова Траяном был была построена изящная пристань – Киоск. При Диоклетиане остров был украшен трехпролетной аркой. Храм Исиды просуществовал до времени Юстиниана, когда он был переосвящен как Богородичная церковь, а рельефы и другие украшения, связанные с языческими религиями, уничтожены монахами.

Иллюстрации :

Храм на о. Фила.

Киоск.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев