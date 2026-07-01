ФИЛА

ФИЛА (др.-греч. φυλή от φύω – «рождать, рождаться, происходить») - древнегреческое понятие, восходящее к родовому обществу, аналог «племени» или «клану»; позднее – подразделение гражданского коллектива.

Греческой филе соответствовала римская «триба» (tribus). Фила состояла из нескольких фратрий, являлась религиозным сообществом с совместным культом предков и своими жрецами, а во время похода представляла собою воинское подразделение. В некоторых полисах гомеровской и архаической Греции во главе фил были басилеи. У ионийцев традиционно были четыре филы; их названия восходили чаще всего к мифическим героям (например, Кекропида), но также и к географическим реалиям (Паралия). У дорийцев – три филы, эпонимами которых были Гилл, сын Геракла, также Памфил и Диман, сыновья Эгимия, сына Дора, родоначальника дорийцев. Филы делились на фратрии (атт. φρατρία, φράτρα; ион. φρήτρη, φρητρία; дор. πάτρα); фратрии, в свою очередь, состояли из родов (γενεά; γενή). Так, в Аттике во времена Солона 4 филы делились на 3 фратрии, каждая из которых распадалась на 30 родов. Административно-территориальную реформу аттических фил провел в конце VI в. до н.э. законодатель Клисфен . Аттика была поделена на три округа (Афины с прилегающей территорией, прибрежная часть, внутренние районы); каждый округ – на 10 триттий (т.е. всего 30); затем по жребию три триттии по одной из каждого округа составляли одну филу, в которой таким образом были представлены все три части Аттики. Десять новых фил получили имена легендарных афинских героев: Эрехтеида (от Эрехтея), Энеида (от Энея – Οἰνεύς), Эгеида (от Эгея), Пандионида (от Пандиона), Леонтида (от Леоя, сына Орфея), Акамантида (от Акаманта), Кекропида (от Кекропса), Гиппотоонтида (от Гиппотоонта), Эантида (от Аякса, или Эанта), Антиохида (от Антиоха).