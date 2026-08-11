ФИГНЕР АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВИЧ

Подполковник, герой Отечественной войны 1812 года.

Биография и карьера

Отец - статский советник. Образование начал получать в одной из старейших школ Санкт-Петербурга - Петришуле. В 1802 г. был зачислен во 2-й кадетский корпус. Изучал французский и немецкий языки.

Военную службу начал в 1805 г. Тогда он служил в англо-русском войске, осуществлявшем совместную кампанию близ Средиземного моря. Оказавшись в Италии, выучил еще и итальянский язык. В 1810 г. начались военные действия против Турции, и Фигнер поступил на службу в молдавскую армию.

Начало Отечественной войны 1812 года встретил в чине штабс-капитана 11-й артиллерийской бригады. Отличившись в ряде сражений, получил чин капитана.

Когда французская армия заняла Москву, офицер, получив разрешение главнокомандующего, отправился в столицу. Там он предполагал вести разведывательные действия и собирать информацию для русского командования. Однако у него была еще одна личная причина рваться в первопрестольную - он одержимо ненавидел Наполеона и хотел его убить. Но этот замысел не удался. Тем не менее, основное поручение командования он выполнил успешно. Помогли ему и знание иностранных языков, и ловкость, с которой он, переодеваясь в разные костюмы, мог сравнительно свободно находиться среди врагов.

Тогда же организовал небольшой по численности боевой партизанский отряд (к нему шли отставшие от армии солдаты). Эта боевая команда развернула настоящую партизанскую войну, которая при поддержке местных крестьян навела такого страха на неприятеля, что сам Наполеон дорого оценил голову дерзкого партизанского командира. Однако все попытки поймать его не увенчались успехом. Мало того, когда началось отступление французов из Москвы, Фигнер совместно с Сеславиным сумел отбить у французов целый обоз с драгоценностями, которые они пытались вывезти из русской столицы.

После того, как французы окончательно оставили Москву, продолжал участвовать в сражениях, в том числе совместно с другими русскими военными подразделениями (как партизанскими, так и регулярными), под командованием Сеславина, Дениса Давыдова, Орлова-Денисова.

Участвовал и в заграничных походах, в частности, во время осады Данцига в 1813 г., прикинувшись итальянцем (снова знание иностранных языков сослужило ему хорошую службу), он проник в крепость и пытался поднять местных жителей против французов. Однако его все же поймали и посадили под арест, но вскоре выпустили из-за недостатка доказательств вины. Офицер воспользовался ситуацией и сумел втереться в доверие к французскому генералу Раппу (коменданту крепости), да так, что именно его генерал отправил с депешей к императору. Естественно, вместо Наполеона это сообщение получил русский главнокомандующий.

Желая продолжать партизанскую борьбу, Фигнер набрал отряд из беглецов из французской армии. Но новые соратники не были верны русскому командиру. Когда неприятель окружил их у Дессау, беглые итальянцы и испанцы предали его, перейдя снова к Наполеону. Оказавшись в плотном кольце врагов на берегу Эльбы и не видя для себя на этот раз иного выхода, Александр Фигнер вместе со своим адъютантом Беклемишевым бросился в реку и погиб.

Герою войны 1812 года многие поэты (Жуковский, Глинка) посвящали свои произведения.