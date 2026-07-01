ФИДОН

ФИДОН (др.-греч. Φείδων) - аргосский царь, сын Аристодамида из династии Теменидов, возводивших свое происхождение к Гераклу .

Уже в древности не могли точно указать время его жизни, помещая в довольно широкие хронологическик рамки, от IX до VI в. до н.э. Большинство современных исследователей датирует правление Фидона VII в. до н.э.

Предшественники Фидона на аргосском престоле, по-видимому, были лишь носителями царского титула, фактическая же власть была сосредоточена в руках аристократии. Фидон, унаследовав трон, изменил существующее положение, став неограниченным правителем, что дало основание поздним авторам причислить его к тиранам. Укрепив свое положение в родном городе, он приступил к завоеванию соседних регионов под лозунгом «возвращения Теменова наследства», то есть земель, некогда полученных его предком при разделе Пелопоннеса между потомками Геракла. В результате, предпринятых им походов, Фидон захватил Сикион, Эгину, а после победы над спартанцами в битве при Гисиях в 669 г. до н. э. восточное побережье Лаконики и остров Киферу. В следующем 668 г. до н. э., придя на помощь правителям Писатиды в их борьбе с элейцами, Фидон вторгся в Элиду и, захватив Олимпию , провел под своим руководством Олимпийские игры. Этот акт, вероятно, можно считать высшей точкой в распространении аргосского влияния в Пелопоннесе.

Античная традиция приписывает Фидону введение в Греции системы мер и весов, а также чеканку монет. Кроме того ряд историков полагает, что аргосский царь первым начал использовать на войне гоплитскую фалангу. Согласно сведениям Николая Дамасского Фидон был убит членами своей гетерии, когда пытался помочь мятежным коринфянам отстранить от власти правящий клан Бакхиадов. Вскоре после его гибели начался быстрый упадок аргосского могущества, закончившийся свержением в первой половине VI в. до н. э. внука Фидона Мельтаса.

Исторические источники :

Herodotus, VI, 127;

Marmor Parium, ep. 30;

Nicolaus Damascenus, FgrHist. 90 F 35;

Pausanius, VI, 22, 2.