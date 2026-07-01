ФИЦДЖЕРАЛЬД ФРЭНСИС СКОТТ КЕЙ

Американский писатель, представитель т.н. «потерянного поколения» в литературе.

Ранние годы

Родился в семье предпринимателя Эдварда Фицджеральда и Мэри «Молли» Маккилиан, дочери преуспевающих коммерсантов ирландского происхождения. В 1903-1908 гг. Фрэнсис учился в нескольких католических школах в Буффало, Нью-Йорк. После переезда семьи в Миннесоту в 1908-1911 гг. был зачислен в Академию Сент-Пол. В 1909 г. в школьной газете был впервые опубликован его рассказ. В 1911 г. Фицджеральд поступил в престижную католическую школу «Ньюман-скул» в Нью-Джерси. После ее окончания в 1913 г. поступил в Принстонский университет . Там он продолжил заниматься литературным творчеством. Однако его академические успехи оставляли желать лучшего, и в 1917 г. Фицджеральд оставил учебу и поступил добровольцем в армию. Зимой 1917 г. служил в Форте Ливенворт под командованием будущего президента США Д. Эйзенхауэра . Во время службы написал «Романтичного эгоиста». В 1915-1917 гг. состоял в романтических отношениях с Джиневрой Кинг, личность которой впоследствии была отражена им в образах Дейзи из «Великого Гэтсби» и Эмори Блейн из «По эту сторону рая».

Становление

В армии Фицджеральд дослужился до адъютанта командира, фактически исполняя обязанности секретаря генерала Дж. А. Райана. В 1919 г. Фрэнсис Скотт был демобилизован. Еще во время службы Фицджеральд познакомился с дочерью судьи штата Алабама, богатой наследницей, Зельдой Сейр, ставшей музой писателя. Первая помолвка пары была расстроена из-за несогласия семьи Зельды на этот брак, а также опасений невесты в способности Фрэнсиса поддержать должный уровень качества жизни семьи. Чтобы улучшить свое материальное положение, после демобилизации Фицджеральд устроился литературным сотрудником в рекламное агентство «Байрон Коллер». Однако средств все равно катастрофически не хватало. Фрэнсис устроился на подработку и занимался починкой автомобилей. Параллельно он работал над редактурой написанного им в армии «Романтичного эгоиста», на основе которого создал автобиографический роман «По эту сторону рая» (1920). В письме своему издателю М. Перкинсу Фицджеральд охарактеризовал это произведение как «запеканку, куда валят без разбора все оставшееся от ужина». Роман основан на «пережитой… любви, которая продолжала кровоточить, как свежая рана у человека, чья кровь не сворачивается». Книга имела большой успех и принесла Фицджеральду широкую известность. Более 41 тысячи изданий, проданных в первый год, дали старт писательской карьере Фрэнсиса, обеспечив ему необходимый для женитьбы на Зельде доход. Пара сочеталась браком 3 апреля 1920 г. В октябре 1921 г. у Фицджеральдов родилась дочь Фрэнсис «Скотти».

Литературное творчество

После успешного выхода в свет первого романа Фицджеральд становится востребованным автором. Его произведения публикуются в ведущих журналах и газетах. По мнению Э. Хемингуэя , Фицджеральд работал над короткими рассказами в урон большой форме из-за тлетворного влияния своей супруги. Американский писатель обвинял «сумасшедшую Зельду» в спаивании мужа, в создании и поддержании нерабочей атмосферы, где светские рауты и вечеринки выводились на первый план. Вскоре Фицджеральды стали нарицательным именем для обозначения шикарного образа жизни, пара была признана «нью-йоркскими королем и королевой» «эпохи джаза». Сам писатель так описывал свои ощущения в то время: «Не знаю, реальные ли мы с Зельдой люди или персонажи одного из моих романов».

Поддерживать такой зачастую скандальный стиль жизни могли лишь хорошо оплачиваемые рассказы в многотысячных тиражах газет и журналов. В 1922 г. Фрэнсис приобрел особняк на Манхэттене, где супруги жили до своего отъезда в Европу в 1924 г. Несмотря на написание коммерческих рассказов, Фицджеральд продолжал тяготеть к большой форме и за годы жизни на Манхэттене написал три главы романа «Великий Гэтсби». В 1922 г. был опубликован второй роман писателя – «Прекрасные и проклятые», ставший портретом американской элиты того времени. Как и первая книга, это произведение автобиографично. Фицджеральд отразил в нем свои взаимоотношения с Зельдой, а также представителей т.н. «потерянного поколения» - образованных людей, прошедших войну, потерявших смысл жизни и утопающих в гедонизме. В 1922 г. роман был экранизирован студией «Уорнер бразерс».

В 1924 г. Фицджеральды посетили Италию и Францию. В Париже они познакомились с Э. Хемингуэем, запечатлевшим впоследствии образ их пары на страницах «Праздника, который всегда с тобой». Во время поездки Фрэнсис завершил работу над «Великим Гэтсби», который был опубликован в 1925 г. Несмотря на то, что впоследствии этот роман стал символом эпохи «ревущих 1920-х» и вошел в число культовых произведений американской литературы, при жизни Фицджеральда он не пользовался особой популярностью – так, число проданных копий было в два раза меньше, чем у дебютного «По эту сторону рая».

В 1920-е Фицджеральд также публикует сборники рассказов, но основным полем его литературной деятельности оставались публикации в журналах и газетах. Во второй половине 1920-х он начинает регулярно сотрудничать с «Сатурдэй Ивнинг Пост». Несмотря на высокий доход, Фицджеральды постоянно испытывали финансовые трудности. Этому способствовали как безрассудные траты «короля и королевы эпохи джаза», так и развившийся алкоголизм и психическое расстройство Зельды, требовавшие серьезного лечения. В 1925 г. ментальное здоровье Зельды начинает стремительно ухудшаться. Фрэнсис также впадает в депрессию, увлечение алкоголем переходит в хроническую форму. В 1930 г. у Зельды происходит нервный срыв, ей диагностируют шизофрению. Борьба за сохранение брака, боль от безумия жены и разочарование в успехе легли в основу романа «Ночь нежна» (1934).

В 1936 г. после десятилетнего перерыва Фицджеральд возвращается в Голливуд, где в 1937 г. заключает сделку с Метро-Голдэн-Майер, где работает над «Унесенными ветром» и другими кинолентами. Также он продолжал писать рассказы для различных изданий. В 1939 г. его контракт со студией закончился, и Фицджеральд стал вольнонаемным сценаристом. В том же году он приступил к работе над романом о жизни фабрики грез «Последний магнат» (1939).

Писатель скончался 21 декабря 1940 г. от сердечной недостаточности.