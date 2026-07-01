ФЕТЫ

ФЕ́ТЫ (др.-греч. θῆτες) - наемные работники, низшая социальная группа сословия граждан в древнегреческих полисах.

По закону Солона 594 г. н.э. в Афинах фетами считались граждане четвертого (низшего) имущественного разряда, чей доход не превышал 200 медимнов зерна (либо эквивалентный доход в других продуктах). Феты принимали участие в заседаниях народного собрания (экклесии) и суда (гелиэи) , но не могли исполнять государственные должности. Вероятно, феты не могли также быть членами Совета четырехсот и Совета пятисот, согласно сообщению «Афинской политии» Аристотеля (гл. 7–8). Эти ограничения формально просуществовали до середины IV в. до н.э., но на самом деле перестали соблюдаться раньше, в V в. до н.э. В афинском гражданском ополчении VI–IV вв. до н.э. феты были легковооруженными воинами, часто лучниками, но не гоплитами. С V в. до н.э. феты служили гребцами в афинском флоте, из них комплектовались экипажи особо быстроходных военных кораблей «Саламиния» и «Парал».