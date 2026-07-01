ФЕТ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Великий русский поэт.

Семья. Образование. Начало творчества

Настоящая фамилия Шеншин. Отец - Афанасий Шеншин, богатый помещик, отставной военный. Мать - Каролина Шарлотта Фет, немка с добрым и мягким характером. Какое-то время она была незаконной женой Афанасия: их сын появился на свет до православного венчания родителей. Уже в браке появилось еще четверо детей.

В 1834 г. семья перебралась в лифляндский город Верро, где мальчик обучался в немецкой школе-пансионате Крюммера. Уже со школьной скамьи юноша увлекся поэзией и начал писать. Вскоре его отдали в частный пансион Погодина. Здесь и вышло на свет роковое несоответствие записи «незаконнорожденного» мальчика на фамилию Шеншин. Ему пришлось взять фамилию матери, что автоматически лишало его всех привилегий потомственного дворянина. Это вызвало много мучений и стремление вернуть утраченное положение.

В 1838 г. с блеском поступил в Московский университет, быстро сменив юридическое отделение на словесное. Будучи студентом (1838-1844), поэт продолжал писать и даже смог выпустить первую стихотворную книжечку («Лирический пантеон, 1840). Она была хорошо встречена В.Г. Белинским и Н. В. Гоголем. Ободренный напутствиями от московских литераторов, юноша много творил и печатался в журналах. В 1843 г. в журнале «Отечественные записки» было опубликовано одно из лучших его стихотворений «Я пришел к тебе с приветом».

Военная служба. Дальнейшее творчество. Женитьба

В 1845 г., стремясь вернуть дворянский титул, поступил в кавалерию в один из южных полков, при этом продолжая сочинять.

В 1850 г. свет увидел сборник «Стихотворения». В него входило стихотворение «Шепот, робкое дыханье...», ставшее впоследствии символом фетовской поэзии . Современников удивляла и поражала абсолютная «безглагольность» его стиха, показывавшего душевные переживания влюбленных посредством тончайших эмоциональных штрихов. Поэтическая слава его росла.

Служа в Херсоне, молодой человек пережил полную драматизма любовь к Марии Лазич, дочери отставного майора, интеллигентной бесприданнице и своей поклоннице. Однако он не женился на ней. Вскоре после разлуки с поэтом девушка погибла, получив страшные ожоги от загоревшегося случайно платья. Образ погибшей возлюбленной всегда преследовал Фета.

С 1853 г. в гвардейском уланском полку близ столицы. Тогда же после публикации стихов в «Современнике» стал сотрудничать с журналом.

Это улучшило его финансовую ситуацию и позволило совершить поездку по Европе. В 1850-е гг. занялся переводами («Герман и Доротея», «Оды Кв. Горация Флакка», шекспировские «Юлий Цезарь», «Антоний и Клеопатра»). 1856 г. – время очередного стихотворного сборника.

В 1857 г. во французской столице сочетался браком по расчету с более старшей по возрасту Марией Боткиной, наследницей состоятельного чаеторговца. Ее приданое позволило поэту купить поместье в Мценском уезде и сделаться, по ироничному выражению Тургенева, «агрономом».

После отставки

В 1858 г. подал в отставку, так и не вернув звания дворянина. Перебрался с семье в первопрестольную и снова погрузился в занятия поэзией.

Однако в начале 1860-х гг. пришло новое творческое разочарование. Он приобрел поместье в орловской деревне Степановке и стал преображаться в обычного помещика, занимавшегося исключительно хозяйственными делами. Вскоре поэт вызвал против себя шквал демократической критики, выступая в публицистике с крайне консервативных позиций, практически став апологетом крепостничества. Лишь Л. Н. Толстой в 1860-е–1870-е гг. сохранил с ним дружбу, ведя оживленную переписку по самым разным вопросам.

В 1866–1877 гг. был мировым судьей Мценского уезда.

В 1873 г. наконец получил столь долгожданное дворянское звание и отцовскую фамилию. Тургенев иронизировал: «Как Фет вы имели имя, как Шеншин вы имеете только фамилию». Однако это было время сильной депрессии поэта. Стихов не было. Достигнув желаемого положения, он ощущал внутреннюю пустоту.

Последние годы

В 1877 г. приобрел усадьбу Воробьевки в Курской губернии, где обитал всю оставшуюся жизнь, посещая первопрестольную в зимнее время. Снова вернулся к стихам, занимался переводами (например, «Мир как воля и представление» Шопенгауэра). Выходили его сборники (1883, 1885, 1888, 1891) «Вечерние огни».

В 1886 г. получил звание академика, в 1888 г. - камергера. В январе 1889 г. отмечалось 50 лет творчества поэта. В 1890 г. он создал автобиографию «Мои воспоминания».

Скончался в своем имении. Погребен в с. Клейменово, родовом имении Шеншиных.