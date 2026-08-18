ФЕССАЛОНИКА

ФЕССАЛОНИКА (греч. Θεσσαλονίκη) - дочь Филиппа II Македонского и Никесиполиды из Фер (Фессалия), сводная сестра Александра Великого.

Свое имя она получила в ознаменование побед Филиппа в Фессалии, вероятно, прежде всего – уничтожения им тирании в Ферах в 346 г. до н.э. За исключением того факта, что мать Фессалоники умерла почти сразу после ее рождения, о ранней жизни этой дочери Филиппа ничего не известно. В 317/6 г. до н.э. она находилась вместе с Олимпиадой , матерью Александра Великого , его женой Роксаной и сыном Александром IV в городе Пидна (Македония), где Олимпиада была осаждена войсками Кассандра , сына Антипатра. После сдачи Пидны Фессалоника оказалась во власти Кассандра, нового македонского правителя, который в 315 г. до н.э. вступил с ней в брак. В этом же году Кассандр основал на берегу Термического залива город, который назвал в честь своей жены и который до сих пор носит ее имя (совр. Фессалоники, Салоники). Фессалоника родила Кассандру трех сыновей: Филиппа, Александра и Антипатра. Ок. 296 г. до н.э. во время борьбы за власть в Македонии сыновей Кассандра Фессалоника была убита своим сыном Антипатром за то, что поддерживала его младшего брата Александра.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XIX;

Страбон. География, Кн. VIII; Павсаний. Описание Эллады, Кн. VIII-IX;

Плутарх. Биографии Пирра и Деметрия;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. XIV, XVI;

Афиней. Пир мудрецов, Кн. XIII;

Стефан Византийский. Этника («Фессалоника»).