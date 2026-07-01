ФЕРМОР ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ

Биография и военная служба

Родился в Санкт-Петербурге, в семье подполковника Федора Федоровича, происходившего из древнего шведского рода. С 1825 г. поступил на военную службу в кондукторскую роту Главного инженерного училища. Получил звание прапорщика в 1829 г., но остался для продолжения обучения на офицерских курсах, который Фермор окончил уже в следующем году. Поступил на службу в Учебный саперный батальон, а затем участвовал в подавлении Польского восстания 1830-31 в составе Литовского саперного батальона. Отличился в сражении при Грохове 13 февраля 1831 г., одного из наиболее кровавых столкновений русских войск и польских повстанцев. Под командованием Д.А. Герштенцвейга занимался обустройством переправы русских сил через Вислу в районе Турчина, с чем успешно справился, несмотря на активное противодействие поляков. За успех предприятия получил орден святой Анны 4-й степени. В июне 1831 г. состоял во 2-ом саперном батальоне, Фермор участвовал во взятии Варшавы. После успешного подавления восстания Польши вернулся на службу в Санкт-Петербург, состоял в учебном саперном батальоне, а в 1841 г. Павел Федорович стал начальником офицерского отделения Главного инженерного училища. В 1844 г. женился на А.М. Чихачевой, отец которой также учился в Главном инженерном училище, но оставил военную службу и подстригся в монахи. В 1849 г. Фермор перешел из училища в Дворянский полк . В 1851 г. получил звание подполковника. В 1852 г. в полку был учрежден 3-й специальный класс, подразделявшийся на три отделения: артиллерийское, инженерное и Генерального штаба. Фермор стал помощником инспектора классов. В 1856 г. получил звание полковника. В 1861 г. близко знавший Фермора писатель Ф.М. Достоевский , с которым он неоднократно встречался, подарил ему свой роман «Униженные и оскорбленные» с дарственной надписью: «Павлу Федоровичу Фермору в знак глубочайшего уважения от автора».. В 1865 г. Фермор стал директором Аудиторского училища, занимавшегося подготовкой юристов для военно-сухопутного и морского ведомств, на следующий год при училище появились офицерские классы. В том же году получил звание генерал-майора. В 1867 г. офицерские классы были преобразованы в Военно-юридическую академию, которую возглавил Павел Федорович. Во главе академии был до 25 декабря 1875 г. когда стал преподавателем Николаевской инженерной академии и входил в состав Конференции, занимавшейся учебными вопросами. 30 августа 1879 г. получил звание генерал-лейтенанта. После кончины похоронен на кладбище мужского монастыря Троице-Сергиева пустынь.