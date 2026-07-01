ФЕРДИНАНД I КОБУРГСКИЙ

Князь (1887-1908), затем царь Болгарии (1908-1918).

Биография

Происходил из семьи правителей небольшого государства в Германии. Образование получил в Военной академии в Винер-Нойштадте, после ее окончания в 1881 г. в звании лейтенанта поступил на службу в 11-й гусарский полк австро-венгерской армии. В 1885 г. вышел в отставку в чине обер-лейтенанта. После этого шефствовал над несколькими полками. В 1886 г. Александр Баттенбергский в ходе переворота был свергнут с болгарского престола. 7 июля по предложению Д. Тончева Фердинанд был выбран князем Великим народным собранием в Тырново. Несмотря на нежелание России признать его избрание на престол, 15 августа 1887 г. состоялась его коронация. Формированием правительства занялся С. Стамболов, игравший ключевую роль в политике Болгарии вплоть до своей отставки в 1894 г. После этого Фердинанд становится основной политической фигурой в княжестве. Через два года он крестил своего сына Бориса в православие. В том же году Россия и другие страны признали его князем Болгарии, османы пожаловали ему чин маршала турецкой армии. В 1908 г. он провозгласил полную независимость от Османской империи и принял титул царя. Произошло изменение и в названии страны, Болгария стала Царством Болгарским. По его инициативе, Болгария вступила в Балканский союз, заключив секретное соглашение с Сербией. В ходе Первой балканской войны с Турцией славянским странам удалось фактически захватить все европейские владения турок. Болгария получила у Турции значительную часть Фракии с Эдирне и большую часть Македонии. Но между победителями вспыхнули разногласия, вскоре разразилась Вторая балканская война, приказ о наступлении на сербов и греков отдал царь Фердинанд I. Болгарская армия была наголову разбита, и Болгария потеряла свои земельные приобретения. Это стало настоящей национальной катастрофой для болгар, что пошатнуло положение царя. Вскоре разразилась Первая мировая война, Болгария заняла позицию нейтралитета, параллельно ведя переговоры со странами Антанты и Тройственным союзом. С последним 9 сентября 1915 г. Фердинанд I подписал военную конвенцию, договор о союзе и дружбе. 21 октября царь объявил о начале всеобщей мобилизации. Фактическое командование над войсками осуществлял генерал Н. Жеков, несмотря на это 15 февраля 1916 г. Фердинанд I получил звание фельдмаршала австро-венгерской армии. После поражения Сербии болгарская армия воевала на Салоникском фронте, где были сосредоточены силы союзников по Антанте. В сентябре 1918 г. фронт был прорван. Страну сотрясло восстание. 3 октября Фердинанд I отрекся в пользу сына Бориса и уехал в Баварию. После этого в Болгарии так и не побывал, отошел от активной политики и жил в родовом имении Кобурге.