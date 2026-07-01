ФЕОРЫ (ТЕОРЫ) (др.-греч. θεωροί)

Священные послы, исполнявшие различные поручения, связанные с культами, обращением к оракулам .

Особое значение имели послы, которые развозили по греческому миру приглашения на общеэллинские праздники и просили признать перемирие (σπονδή) на время проведения праздника. Поэтому такие послы назывались также σπονδοφόροι. В эпоху эллинизма феоры передавали гражданам полисов и царям решения своего полиса об установлении у него празднества общегреческого значения и просьбу признать этот праздник и прислать на него своих представителей. Обычно к этому присоединялась просьба признать полис, или только святилище, священными и неприкосновенными. Во главе группы феоров из трех, иногда двух человек, стоял архифеор. Феоры отправлялись в путь примерно за полгода до начала празднества, чтобы добраться до самых удаленных уголков эллинского мира.

Священный статус феоров защищал их в пути от превратностей войн и нападений в мирное время. Посягнуть на священного посла означало оскорбить богов. Однако в эпоху эллинизма в полисах стали принимать специальные постановления, дающие неприкосновенность послам, и оговаривающие их привилегии и дары. Послы получали подарки и приглашались в пританей для участия в общей трапезе. Для этого им давалось жертвенное животное. Священные посольства также посылались полисами для участия в празднествах других общин и в общегреческих играх. Священных послов должны были принимать у себя особые люди – феородоки. По свидетельству Афинея (IV, 173 c) они предоставляли им «крышу, хлеб-соль, масло, уксус, еще светильник, ложе, постель, стол, дрова».

Основные сведения о феорах содержатся в надписях, сохранившихся в Дельфах , и в некоторых других святилищах. Больше всего свидетельств относится к III – II вв. до н.э. Религиозные праздники в это время играли особенно важную роль в межполисной дипломатии.

Исторические источники :

Афиней;

Демосфен;

Полибий;

Dittenberger W. Sylloge Inscriptionum Graecarum. Ed. 3. Vol. 1–4. Leipzig, 1915–1924.