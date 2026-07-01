ФЕОКТИСТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Писатель, журналист, чиновник.

Биография и карьера

Происходил из семьи разночинцев, его отец был мелким чиновником. После окончания первой московской гимназии с 1847 по 1851 г. учился на юридическом факультете Московского университета, ученик Т.Н. Грановского. Именно в это время сблизился с Е.В. Салиас-де-Турнемир, с И.С. Тургеневым. Во время учебы бывал в кружке М. Петрашевского, за что в 1849 г. его неоднократно вызывали на допрос. После университета сблизился с известным издателем Н.Г. Фроловым, опубликовал ряд переводных работ в его журнале «Магазин Землеведения и Путешествий». Сотрудничество продолжалось недолго, в 1852 г. Феоктистов покинул старую столицу и уехал вместе с семьей Е.В. Салиас-де-Турнемир на Крымский полуостров в качестве детского наставника и учителя, в феврале 1853 г. получил место в палате государственных имуществ, но в 1854 г. оставил службу и вернулся домой. Пытался устроиться на работу, даже трудился учителем в Александровском сиротском кадетском корпусе, публиковал исторические статьи в «Московских Ведомостях», «Отечественных записках» и «Русском Вестнике». В 1856 г. покинул Россию, путешествовал по Франции и Италии. С 1861 г. принимал участие в издании журнала «Русская речь», через некоторое время стал главным редактором. В 1863 г. перебрался в столицу, где стал служить в министерстве народного просвещения. Занимался подготовкой обзора вышедших в печати произведений для императора. Параллельно преподавал курс всеобщей истории в Николаевской академии Генерального штаба. В 1871 г. Феоктистов стал главным редактором «Журнала Министерства народного просвещения». 1 января 1883 г. назначен начальником Главного управления по делам печати, отвечавшего за цензуру. При нем были закрыты газета «Голос» и журнал «Отечественные записки», а его имя стало нарицательным и символизировало тяжелый этап в ограничении свободы слова. В этот период продолжал сотрудничество с М.Н. Катковым, публикуя свои публицистические работы по истории в его журналах. 8 февраля 1896 г. он получил пост товарища министра внутренних дел, а также стал сенатором по делам гражданского кассационного департамента.

Скончался через два года.