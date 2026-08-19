ФЕДОСОВ Дмитрий Геннадьевич
Родился в 1962 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1986 г.
Кандидатская диссертация.: Шотландия в XI – начале XIV в.: общественное развитие и политическая борьба (ИВИ РАН, 1990).
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН.
Почетный сотрудник Эбердинского ун-та, Великобритания.
Область интересов:
История Шотландии и российско-шотландских связей в Средние Века и Новое Время
Сочинения:
Diary of General Patrick Gordon of Auchleuchries 1635–1699. Vol. I: 1635–1659. Aberdeen, 2009. xlvi, 307 pp. ISBN 978-1-906108-05-2.
Патрик Гордон. Дневник 1684–1689. М., 2009. 339 с. ISBN 978-5-02-037003-6. (перевод, примечания, указатели).
Diary of General Patrick Gordon of Auchleuchries 1635–1699. Vol. II: 1659–1667. Aberdeen, 2010. xli, 321 pp. ISBN 978-1-906108-14-4.
Diary of General Patrick Gordon of Auchleuchries 1635–1699. Vol. III: 1677–1678. Aberdeen, 2012. xlv, 131 pp. ISBN 978-1-906108-21-2.
Diary of General Patrick Gordon of Auchleuchries 1635–1699. Vol. IV: 1684–1689. Aberdeen. (in print)
Патрик Гордон. Дневник 1690–1695., М., 2014. 620 с. ISBN 978-5-02-038041-7 (в пер.)
«Вы стяжаете величайшую славу». Из дневника Патрика Гордона. 1684 г. // Исторический архив. 2008. № 3. С. 204–211.
От Киева до Преображенского // Патрик Гордон. Дневник 1684–1689. М., 2009. С. 232–266.
Российский шотландец Патрик Гордон // Знание–Сила, декабрь, 2010. (по выступлению на радио «Эхо Москвы» к 375-летию Гордона).
Introduction: Colonel and Engineer versus the Sublime Porte // Diary of General Patrick Gordon of Auchleuchries 1635 – 1699. Volume III: 1677 – 1678 / Ed. By D. Fedosov. University of Aberdeen, 2012. P. vii-xxxviii.
«Военная революция» XVI – XVII веков // Всемирная история. Т. 3. Мир в раннее Новое время. М., 2013. С. 62–66.
Англия, Шотландия и Ирландия в конце XV–XVI в. // Всемирная история. Т. 3. Мир в раннее Новое время. М., 2013. С. 193–211. (совместно с М.В. Винокуровой, О.В. Дмитриевой)
«От степи к морю» // Патрик Гордон. Дневник 1690–1695., М., 2014. С. 435–483.