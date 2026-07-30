ФЕДОСКИНСКАЯ МИНИАТЮРА

Один из старейших русских народных промыслов, возникший в конце XVIII века в с. Данилково (затем Федоскино); лаковая миниатюрная живопись масляными красками на папье-маше.

История

Начало промыслу было положено в 1795 году, когда купец П.Коробов основал в селе Данилково Мытищенского уезда небольшую фабрику по производству лаковых козырьков из папье-маше для киверов и фуражек русской армии. С возникновением моды на табакерки для нюхательного табака купец переквалифицировал свое производство.

Коробов выписал из Брауншвейга со знаменитой лаковой фабрики Иоганна Штобсвассера немецких мастеров. Это позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции: кроме табакерок, появляются шкатулки, портсигары, коробочки для рукоделия и др.

В 1814 году на фабрике появляются свои художники-миниатюристы. Их выписывает из Москвы зять П.Коробова, купец первой гильдии П. Лукутин, который вскоре после Отечественной войны 1812 года становится владельцем мануфактуры, переносит ее на другой берег реки Учи в село Федоскино и строит новое бревенчатое здание.

Лукутин расширяет производство, и вскоре его лаковые изделия становятся способны конкурировать и с заграничными брауншвейгскими табакерками. Салонный стиль рисунков сменяется народными сюжетами. В 1828 году Федоскинской фабрике было пожаловано право ставить клеймо с гербом Российской империи на свои изделия. Федоскино стало поставщиком императорского двора. С этого времени на внутренней стороне крышек лукутинских табакерок, коробок, портсигаров золотой краской по красному фону изображался двуглавый орел и инициалы или фамилия владельца – «ФПЛ», «фабрика П. и А. Лукутиных».

С появлением фотографии жанр лаковой миниатюры начал постепенно приходить в упадок. В 1904 году Федоскинская фабрика закрылась, часть художников перешла в соседнее Жостово. В 1910 году была создана «Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукутина», и производство, хотя и было прервано Первой мировой войной и революцией, постепенно возрождалось. В 1923 году миниатюры были удостоены диплома I степени на Всесоюзной выставке сельскохозяйственной и культурно-промышленной продукции в Москве.

В 1931 году при артели была основана художественная школа, где обучали будущих мастеров. В 1940-х годах артель преобразовали в фабрику. Федоскинская миниатюра становилась все более популярной и активно экспортировалась. В годы Великой Отечественной войны Сталин подписал приказ, согласно которому художников Федоскинской фабрики не забирали на фронт. В 1945 году при фабрике была создана экспериментальная мастерская. На конец 1950-х годов приходится расцвет авторской живописи. В эти годы создают свои произведения такие мастера, как М.С. Чижов, С.П. Рогатов, М.Г. Пашинин, И.И. Страхов, В.Д. Липицкий, П.Н. Пучков и др.

Современная миниатюра изготавливается Федоскинской Ордена Знака Почёта фабрикой миниатюрной живописи, а также частными мастерскими и отдельными художниками. На изделия фабрики дается столетняя гарантия, подлинность их подтверждается клеймом и сертификатом. При фабрике действует Музей лаковой миниатюры, где выставлено более 2000 экспонатов.

Техника

В федоскинской живописи, в отличие от палехской, холуйской и мстёрской, используются масляные краски, а не яичная темпера. Мастера используют технику трехслойного письма. Федоскинская миниатюра – это реалистическая живопись, вобравшая в себя опыт народного лубка, русской литографии и станковой живописи XIX века. Сюжеты отличает жанровое разнообразие: это и копии с картин знаменитых художников, и собственные сюжеты – чаепития, тройки, мифологические образы, сказки, пейзаж. Помимо миниатюрной живописи, Федоскинские изделия украшаются сканью (орнаментом из кусочков фольги по сырому лаку), «цировкой» (процарапыванием рисунка по лаку) и т.д. Особым видом является «письмо по сквозному», когда в качестве грунта наносится светоотражающий материал – сусальное золото или перламутр.

Изготовление изделия занимает 4-6 месяцев: корпус выполняется из папье-маше, на просушивание которого уходит два месяца, много времени занимают и следующие этапы – многослойная живопись и полировка.