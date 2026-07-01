ФЕДОСЕЕВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Советский философ, социолог и общественный деятель.

Биография и карьера

Происходил из крестьян. В 1920 г. окончил начальную школу. В 1925-1927 гг. учился в школе крестьянской молодежи в Ветошкине Сергачского уезда. В 1930 г. окончил Педагогический институт в г. Горький, затем преподавал в Медицинском институте. В 1936 г. защитил диссертацию по философии на тему «Формирование философских взглядов Ф. Энгельса» в Историко-философском институте в Москве. После этого стал работать в Институте философии АН СССР, занимался вопросами религии. В 1940 г. защитил диссертацию на звание доктора философских наук по теме «Марксизм-ленинизм о религии и её преодолении». В 1941-1955 гг. работал в аппарате ЦК КПСС в отделе пропаганды, был главным редактором теоретического журнала ЦК ВКП(б) «Большевик», «Партийная жизнь». В журналах при нем стали появляться статьи, развивающие критико-социологическое направление в марксизме.

В 1955-1962 гг. - директор Института философии АН СССР. На этом посту инициировал создание специального отдела по переводам и реферированию трудов иностранных авторов. Занимался проблемами производительных сил и отношений. В 1956 г. возглавлял первую делегацию от СССР на III Международном конгрессе социологов «Социальные изменения XX века» в Амстердаме. После этого в научной среде стала живо обсуждаться проблема развития марксистской социологии. В СССР стали приезжать западные социологи, а в 1958 г. даже состоялась Международная конференция социологов. В 1960 г. стал действительным членом АН СССР. В 1967-1973 гг. - директор Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В 1962-1967 и в 1971-1988 гг. - вице-президент АН СССР, курировавший гуманитарный блок. С 1988 г. - советник Президиума АН СССР. В 1973 г. был в числе ученых, подписавших открытое письмо с осуждением академика А.Д. Сахарова. Выступал последовательным критиком деятельности Института конкретных социальных исследований АН СССР (ИКСИ РАН). Из-за конфликта с ним был отстранен в 1976 г. от руководства института М.Н. Руткевич. 21 августа 1978 г. ему присвоили звание Героя Социалистического труда.

Область научной деятельности Федосеева – проблемы исторического материализма и научного коммунизма, философские проблемы науки, научный атеизм, критика современной буржуазной философии и социологии. Руководил работой по созданию научной биографии Карла Маркса.

Умер в 1990 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище.